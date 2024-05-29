Ukrayna: En kısa zamanda en az 7 Patriot sistemine ihtiyacımız var

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Çekya’nın başkenti Prag’da Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Letonya Başbakanı Evika Silia ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

“15 AB VE NATO ÜLKESİ, ŞİMDİDEN 1,6 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADI”

Fiala yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yapılan yardımlara değinerek, “15 AB ve NATO ülkesi, şimdiden 1,6 milyar euronun üzerinde destek sağladı. Haziran ayı içerisinde on binlerce 155 mm kalibrelik mühimmat teslim edilecek. Ukrayna, ilk teslimatları önümüzdeki günler içinde bekleyebilir” ifadelerini kullandı. Fiala, Ukrayna’nın savaşın başlangıcından bu yana 918 parça ağır ekipman, yaklaşık 21 milyon orta kalibre mühimmat ve 1,7 milyon büyük kalibre mühimmat teslim aldığını açıkladı.



“EN KISA ZAMANDA EN AZ 7 PATRİOT SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR”

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Ukrayna Başbakanı Şimal ise ülkesinin mühimmata olabildiğince erken ihtiyaç duyduğunu aktararak, “Bugünkü görüşmelerin diğer konusunu Ukrayna semalarımızın güvence altına alınması için hava savunma sistemleri temin edilmesi oldu. En kısa zamanda en az yedi Patriot sistemine ve modern hava harp araçlarına ihtiyacımız var” dedi.

Ukrayna'nın müttefiklerini bir araya getiren programın organizasyonu için Çekya Başbakanı Fiala’ya teşekkür eden Şimal, “Ülkemiz Avrupa’nın kalkanıdır ve bu özelliğini korumaya devam edecektir” diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna’daki savaşın kritik bir dönemde olduğunu ve Avrupa’nın Ukrayna’nın kendisini Rusya karşısında savunması için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğunu söyledi. Duda, ülkesi Polonya’nın Çek inisiyatifi çerçevesinde tedarik edilecek mühimmatların komşusu Ukrayna’ya ulaştırılmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte ise, ülkesinin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin parçalarını tedarik edebileceğini açıkladı.