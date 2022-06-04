'Zafer kesin' gözüyle bakılıyordu... Rusya'ya soğuk duş!

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattıkları işgalde umduğunu bulamayan, haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus birlikleri Putin'in verdiği talimatla Başkent Kiev ve çevresinden çekilerek tüm dikkatlerini ülkenin doğusuna yöneltmişti.

Uzun süre askeri yığınak yapılan bölgede kanlı çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna güçleri bugün Donbas bölgesinde devam eden çatışmaların odak noktası olan Severodonetsk sanayi merkezinin bir bölümünün geri aldığını duyurdu.



Ukrayna şu anda geri aldıkları topraklarla birlikte kilit şehir Sievierodonetsk'in yaklaşık yarısını kontrol ediyor.

VALİ DUYURDU: YÜZDE 20'SİNİ GERİ ALDIK

Luhansk Valisi Sergiy Gaidai ulusal televizyona yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Severodonetsk'te kaybettikleri toprakların yüzde 20'sini geri aldıklarını söyledi.

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RUS ASKERLERİNİN KAÇIŞINI GÖRECEĞİZ

Rus güçleri yeniden konuşlandırılsa bile, şehrin önümüzdeki iki hafta içinde düşmesinin “gerçekçi olmadığını” belirten vali Gaidai, "Yeteri kadar uzun menzilli silahımız var. İlk olarak topçularını mevzilerimizden uzaklaştıracağız. Ve daha sonra Rus piyadelerinin kaçışını göreceğiz” dedi.



Vali açıklamasında Rus güçlerinin tüm rezervlerini bu yöne doğru kullanmasından dolayı bölgedeki genel durumun 'zor' olduğunu da sözlerine ekledi.



UKRAYNA YENİ SİLAHLARINA GÜVENİYOR, BÖLGE HARAP HALDE

Ukrayna güçleri, ABD ve İngiltere'den gelen ve savaşı Ukrayna'nın lehine çevirebileceği iddia edilen gelişmiş füze sistemlerine güveniyor. Silahlar kısa bir süre önce ülkeye ulaştı ve Ukraynalı askerlerin sistemler hakkındaki eğitimleri başladı.

Ukraynalı yetkililer Severodonetsk'teki kritik altyapının Rus bombardımanıyla yok edildiğini, kentin büyük bir kısmının harabeye döndüğünü ve binaların %90'ının hasar gördüğünü duyururken Belediye Başkanı Oleksandr Zaika bugün yaptığı açıklamada bölgedeki internet, mobil ağlar ve gaz hizmetlerinin devre dışı kaldığını açıkladı.

Zaika, Rus güçlerinin tüm gücü ile saldırdığı şehirden sivillerin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.



Sievierodonetsk yakınlarındaki Popasna kasabasındaki hasar uydudan görüntülendi

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STRATEJİK ÖNEME SAHİP, MÜCADELE HAFTALARDIR SÜRÜYOR

Rusya için stratejik öneme sahip Siverskiy Donetsk Nehri'nin her iki tarafındaki Sievierodonetsk ve Lysychansk'i ele geçirmek kritik bir öneme sahip çünkü iki kentin ele geçirilmesi ile birlikte Luhansk bölgesinin tamamının denetimi Ruslara geçmiş olacak.

Rusya ve Ukrayna birlikleri haftalardır söz konusu iki kentle ilgili mücadele verirken İngiltere yayınladığı bir istihbarat raporu ile Rusya'nın Luhansk'ın yüzde 90'ından fazlasını kontrol ettiğini ve 2 hafta içerisinde bölgenin tamamını kontrolü altına alacağını iddia etmişti.

Ukrayna kuvvetlerinden gelen son haberin bu tabloya etki edip etmeyeceğiz şu an için belirsiz.



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24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı. Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da tıpkı Kırım'daki gibi Donbas'ı ilhak etmek olur.