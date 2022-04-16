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Ukrayna duyurdu: Rusya 20 binden fazla askerini kaybetti

#Ukrayna Savunma Bakanlığı#RUSYA#Asker
Ukrayna duyurdu: Rusya 20 binden fazla askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 52 günlük savaştaki askeri personel ve teknik araç kayıplarını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 52 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat-16 Nisan arasındaki kayıplarını açıkladı. Rusya’nın 20 bin 100 askerinin öldürüldüğünü açıklayan Ukrayna, 762 tank, bin 982 zırhlı askeri araç, 371 topçu atış sistemi, 125 çok namlulu roketatar, 66 hava savunma sistemi, 163 uçak, 145 helikopter, 138 insansız hava aracı, bin 458 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 26 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiğini duyurdu.

HARKOV'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna halkının Rusya saldırılarına direnişi 52. gününe girdi. Rusya’nın devletimize yönelik saldırıları tüm gücüyle devam ediyor. Düşmanın aktif hareketliliği Donetsk bölgesinde tespit edildi. Düşman grupları güçlenmeye devam ederken, Harkov’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun onlarca saldırısı engellendi" ifadeleri kullanıldı.

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#Ukrayna Savunma Bakanlığı#RUSYA#Asker

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