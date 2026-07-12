Ukrayna dronları Azak Denizi’ni kilitledi

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Son dönemde Rusya içlerindeki çok sayıda rafineriyi uzun menzilli dronlarla hedef alan Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası’nı da ikmal yollarını kilitleyerek abluka altına almıştı. Ukrayna ordusu dün yaptığı açıklamada ise Azak Denizi’nde peş peşe gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla beş gün içinde Rusya’ya ait 48 gemiyi vurduklarını duyurdu.

UKRAYNA’DAN TANKER AVI

Limanlardan yük alarak yola çıkan Rus gemilerinin hedef haline gelmesi üzerine Rusya, Azak’ta deniz ulaşımını kapatmak zorunda bıraktı. Ukrayna’nın insansız hava aracı birliklerini yöneten Robert Brodi, 120 saatlik bir sürede 48 Rus gemisinin vurulduğunu duyuran Brovdi, “Özellikle Cuma gecesi aralarında 10 petrol tankeri olmak üzere 13 gemiyi vurduk” dedi. Reuters haber ajansı, Azak Denizi bölgesinde ulaşımın imkânsız hale gelmesi üzerine Rusya yönetiminin ilgili denizcilik şirketlerine kararname yollayarak bölgenin trafiğe kapatıldığını ilettiğini yazdı.

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TAHIL ÇIKIŞI DA ETKİLENDİ

Bölgedeki saldırılar tahıl piyasasını da doğrudan etkiledi. Rusya’nın tahıl ihracatının dörtte biri, Don Nehri ve Azak Denizi limanları bağlantısı üzerinden gerçekleşiyor. Tahıl gemilerinin de Azak’tan çıkışının durmasıyla birlikte Euronext borsasındaki buğday vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 4 arttı. Öte yandan Rus ordusu da Ukrayna içlerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. Dün sabaha karşı başkent Kiev, Odessa liman bölgesi, Sumi, Harkiv ve Çernigov dron ve füzelerle vuruldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya’nın Kiev’i 120 dron ve 12 füze ile hedef aldığını duyuran Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Düşmanın attığı 6 balistik füzeyi yakalayamadık. Şu an elimizde balistik füzelere karşı koyacak gerekli hava savunma sistemlerimiz yok” dedi ve NATO zirvesinde kararlaştırılan hava savunma desteğinin bir an önce sağlanması çağrısı yaptı.