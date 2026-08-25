Ukrayna dönüşü 'burnunu yaptıralım' mesajı alan Danimarka Başbakanı'ndan sert yanıt: 'Bedenimden memnunum!'

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Sosyal medyadan gelen güzellik tavsiyelerine isyan eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, görünüşüne "el atmayı" teklif eden bir estetik cerrahı tersledi ve kadınlara "kendinizi olduğunuz gibi sevin" çağrısında bulundu.

Danimarka'nın ikinci kadın başbakanı Frederiksen, Ukrayna ziyaretinde hava saldırısı sirenleriyle boğuştuğu günün akşamında Instagram'ını açtığında sürpriz bir mesajla karşılaştı. Kimliğini açıklamadığı bir doktor, gönderdiği mesajda "Burnunuzdaki o küçük kusuru halledebilirim" diyordu.

Mesajın ekran görüntüsünü paylaşan 48 yaşındaki liderin cevabı ise kestirip atan cinstendi: "Yok daha neler. Ben bedenimden gayet memnunum, bir erkek estetikçinin bu konudaki fikrine de hiç ihtiyacım yok!"

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2019'dan bu yana iktidarda olan ve Avrupa'nın en kıdemli liderleri arasında yer alan Frederiksen, göz önünde bir kadın olmanın bedelini bu tarz sığ eleştirilerle ödediğini vurguladı:

"Yıllardır dış görünüşümle ilgili kaç mesaj aldığımı saymayı bıraktım. Yok dişlerim çirkinmiş, saçım seyrekmiş... Burnumdaki 'siğilden' tutun da 'Botoks yaptırsan iyi olur' akıllarına kadar neler neler..."

"50'SİNE MERDİVEN DAYAMIŞ BİR KADINIM"

Son dönemde ABD'nin Grönland çıkışlarına gösterdiği dik duruş ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle uluslararası alanda da adından sıkça söz ettiren Frederiksen, takipçilerinden biraz daha seçici olmalarını istedi:

"Bana yazmak isterseniz kapım her zaman açık ama umarım vaktinizi burnumu tartışmak yerine daha anlamlı konulara ayırırsınız. 50'sine merdiven dayamış bir kadın olarak halimden gayet memnunum."

Bu tarz mesajların insanı çileden çıkardığını belirten Danimarka Başbakanı, paylaşımını "Bugün dualarım ve sevgim, her gün taşıdığımız o 'kusurlu güzelliklerle' yaşamak zorunda bırakılan herkese" sözleriyle noktaladı.