Ukrayna, Donbas’ı kaybediyor mu?

Haberin Devamı

RUSYA’nın başlattığı Ukrayna savaşı 100’üncü gününe yaklaşırken kuvvetlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıran Ruslar, ateş gücü üstünlüğü sayesinde Ukrayna’ya güneydeki Mariupol’den sonra ikinci büyük yenilgiyi yaşatmak üzere. Önümüzdeki günlerde Severodonetsk kentini ele geçirmesi halinde Ruslar, 2014’te ilan edilmiş sınırlara göre Donbas’ın ayrılıkçı Lugansk bölgesinde kontrolü tamamen sağlamış olacak.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Donbas cephesinde günde her iki taraftan yüzlerce askerin hayatını kaybettiği şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus kuvvetleri Ukrayna tarafından 8 yıl önce Lugansk bölgesinin geçici başkenti ilan ettiği Severodonetsk şehrini ele geçirmek için bölgeyi topçu ateşiyle yerle bir ederek ilerliyor. Severodonetsk’te mevzilenen yaklaşık 25 bin Ukrayna askeri her an kuşatmaya alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Cephe arkasından Popasnaya ve Liman kasabalarında kontrol sağlayan Ruslar böylece Severodonetsk kıskacını tamamlamak üzere.

Haberin Devamı

TAKTİK ÇEKİLME OLABİLİR

Askeri çevreler, Mariupol benzeri bir kuşatmada askerlerini zor durumda bırakmamak için Ukrayna yönetiminin önümüzdeki günlerde Severodonetsk’ten çekilme kararı alabileceğini değerlendiriyor. Rusya’ya karşı verilen savaşta Ukrayna halkında büyük çöküntüye yol açacak gelişmenin farkında olan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “İşgalci Ruslar üzerimize savaşla geldiğinde dört günde elde etmeyi amaçladığı hedeflere 100’üncü günde ulaşmaya can atıyor. Donbas cephesine ellerindeki tüm silahları, tüm askerleri gönderdiler. Liman, Popasnaya, Slavyansk ve Severodonetsk şehirlerini taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkıyorlar. Ancak bizim davamız haklı. Eninde sonunda Donbas bizim olacak” konuşmasıyla durumu özetledi.

RUSYALAŞTIRMA PROJESİ

Öte yandan Rus kuvvetleri savaşın ilk günlerinde ele geçirdiği Ukrayna’nın Herson bölgesinde de ev sahibi gibi davranmaya başladı. Rusya’nın tayin ettiği yerel yönetim bölgede Rus para birimi rubleyi tedavüle soktu. Okullarda Rusça eğitime başlanmasının yanı sıra otomobil plakalarına de Rus sembolleri eklendi. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki GSM telefon hizmetleri de Rus operatör şirketleri tarafından verilmeye başladı.

Haberin Devamı

SCHOLZ VE MACRON, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Avrupalı liderler Putin’den, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile doğrudan ciddi müzakereler gerçekleştirmesini ve sorunun diplomatik yollarla çözümünü talep etti. Almanya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Avrupalı liderler Putin’den acil ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesi gerektiğini de aktardılar. Görüşmede Putin’in, Ukrayna limanlarındaki tahılı serbest bırakma sözü verdiği aktarıldı.