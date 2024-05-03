Ukrayna Dışişlerine robot sözcü

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Süreçle ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Dışişleri, Victoria’nın dış politikayla ilgili açıklamaları kendisinin üretmeyeceğini, bakanlık çalışanları tarafından hazırlanacak metinleri seslendireceğini kaydetti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından Victoria aracılığıyla yapılacak açıklamalar, internet ortamında sahtesiyle değiştirilmemesi için bakanlık sitesine yönlendiren kare kodla yayına verilecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaş döneminde gerçek diplomatların vatandaşlara yardım etme konusuna daha çok odaklanabilmeleri, zamandan ve paradan tasarruf edilebilmesi için bu yöntemi geliştirdiklerini söyledi.

Sanal sözcü olarak melez kadının seçilmiş olması Ukrayna ve Rusya’da tepkilere yol açtı. Ukrayna halkı, “Ruslar bizim faşist ya da ırkçı olmadığımızı görsün” derken, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise “Ukrayna yürüttüğü aşırı milliyetçi politikasını bu avatarla örtbas etmek istiyor” eleştirisini yöneltti.