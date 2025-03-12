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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Ateşkes önerisi savaşı sona erdirme yolunu açacak

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#Ukrayna#Andrii Sybiha#ABD
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Ateşkes önerisi savaşı sona erdirme yolunu açacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 02:12

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini "savaşı adil şekilde sona erdirme yolunu açma çabası" olarak nitelendirdi.

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Sybiha, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantıda, ABD'nin Ukrayna tarafına sunduğu "30 günlük acil ateşkes" teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ateşkes teklifinin önemine değinen Sybiha, "Böyle geçici bir ateşkes neden önemli? Çünkü bu hiçbir şekilde dondurulmuş bir çatışmayla ilgili değil. Bu ancak savaşı adil şekilde sona erdirme yolunu açma çabasıdır." ifadesini kullandı.

Sybiha, Cidde toplantısının bildirgesinde ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat paylaşımı ve askeri yardımlarını "derhal yeniden başlatması" maddesinin yer aldığını aktardı.

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Ukrayna ve ABD liderlerinin, nadir toprak elementi anlaşmasının imzalanması konusunda doğrudan olumlu bir sinyal gönderdiğini belirten Sybiha, "Üstelik bu anlaşma, ABD'nin Ukrayna'nın uzun vadeli refahını ve güvenliğini garanti altına almasına doğrudan bağlı. Ukrayna tarafının isteği de buydu." değerlendirmesinde bulundu.

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Sybiha, Rusya tarafından kabul edilmesi halinde geçici ateşkesin uygulanacağını ve yürürlüğe gireceğini vurguladı.

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#Ukrayna#Andrii Sybiha#ABD

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