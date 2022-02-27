Putin'in nükleer güç emri... Ukrayna'dan yanıt: 'Dünya için felaket' dedi ve meydan okudu

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'daki savaş ile ilgili yeni açıklamalara imza attı.

Kuleba 'Her hükümeti uyarmak istiyorum bu yaptırımları yürürlüğe koyduktan sonra durabilirler diye düşünen tüm hükümetlere çağrım var. Bu yaptırımlar burada kalmamalı baskı artırılmalı. Rusya ve suç ortağı Belarus Ukrayna'ya saldırmayı bırakana kadar devam etmelidir. Rusya işgali durduruna kadar bu devam etmelidir. Putin karşıtı koalisyonun amacı bu olmalı' dedi.

'Rusya'ya daha fazla zarar vermeliyiz' diyen Ukraynalı bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Sizden tek bir isteğimiz var bizi destekleyin. Aynı şekilde az sayıda da olsa bu yaptırımlar paketini azaltmaya çalışan Avrupalı ülekelere seslenmek istiyorum. Diplomatik olmayacağım bazı ülkeler burada açık aramaya çalışıyor. Böylelikle Rusya ile ticarete devam etmek istiyorlar. Bunu lütfen durdurun. Tarih sizi sorumlu tutacaktır ve isimleriniz tarih kitaplarında yer alacaktır.'

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Kuleba 'Öncelikle buradaki müzakerelere Ukrayna'nın neye hazır olup olmadığı konusunda yaklaşmayacağız' dedi.

'Bir kaç gün önce savaş başladığında Rusya hiçbir şekilde müzakere masasına oturmayı planlıyordu' diyen bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Ciddi kayıplar verince planlarının suya düştüğünü anladılar. Rus ordusu defalarca üst üste hezimete uğradı. Ön koşul, ultimatom lafları da bir kenara kaldırıldı. Şimdi de bir mesaj ilettiler, sadece konuşmak istiyoruz dediler. Talep olmaması başlı başına Ukrayna için bir zaferdir. Tüm desteği takdir ediyoruz şu anda. Ancak biz savaşıyoruz, bizim halkımız ölüyor.'

Bugün Belarus silahlı kuvvetlerinin savaşa dahil olmasına ramak kaldığını belirten Kuleba 'Bu yüzden bir heyet göndermeyi kabul ettik. Burada Ukrayna - Belarus sınırında buluşacak heyetler. Gidip dinlemek istiyoruz Rusya'nın ne söyleyeceğini' dedi.

'Ön konuşma, ön anlaşma olmadan gidiyoruz' diyen Kuleba sözlerine şöyle devam etti;

'Amacımız dinlemek. Oraya gidip ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Hiçbir Belarus askeri gücü Ukrayna'ya karşı kullanılmayacak dedi Lukaşenko. Durmayacağız, ta ki ülkemizi savunana kadar Müzakere neticesinde savaş biterse memnuniyetle karşılanır ama net ifade edeyim asla tek bir karış toprağımızdan bile feragat etmeyeceğiz.'

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ZELENSKİ YABANCILARI SAVAŞA MI ÇAĞIRIYOR?

Ukrayna lideri Zelenski'nin uluslararası bir lejyon kurduğunu hatırlatan Kuleba. 'Özel bir silahlı kuvvetlerinin kanadıdır. Sivil savunma birliklerinden oluşuyor, evlerinde yaşayan sıradan günlük vatandaşlar. Ellerindeki her türlü imkanı kullanarak savaşıyorlar' dedi.

'Bunun bir sonraki adımı olarak yüzlerce talep geldi yabancılardan' diyen Kulaba, 'Ukrayna'ya gelip ülkeyi korumak istiyoruz dediler. Bazıları sevdikleri için bazıları da Putin'in küresel düzene savaş ilan ettiğinin farkında, o yüzden bu düzeni korumak için geliyorlar, bazılarının Rusya ile geçmişten hesapları var. Her büyükelçi şu anda onlara açık. İnsanlara tüm bilgileri sağlamak için bekliyorlar. Lojistik problem şu an Rusya'nın hava saldırıları düzenlemesi. O yüzden Ukrayna'ya karadan gelmek zorundasınız. Ama buraya gelip savaşmak istiyorsanız size yardımcı olacağız' ifadelerini kullandı.

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'Putin'in verdiği emir iki heyetin görüşmeye hazır olduğunu açıklamasından dakikalar sonra yapıldı' diyen bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Amaç Ukrayna heyeti üzerinde baskı kurmak. Oraya Rusya'nın ne anlattığını dinlemeye gidiyoruz. Eğer Rusya nükleer caydırıcı güçleri teyakkuza soktuysa bu tehditse basit bir mesajım var size. Bu dünya için bir felakete yol açar ama bu bile bizi kırmaz.'

Son günlerde yüzlerce, hatta binlerce Rus vatandaşının sokaklara inerek işgali protesto ettiğini belirten Ukraynalı bakan, 'Onlar bu savaşa karşı. Çok iyi biliyorlar bu savaşın Rusya için yıkıcı etkisi olacak. Ukrayna'yı yok etme takıntısı ile hareket ediyor. İnsan hakları aktivistleri, sıradan Rus vatandaşları sokağa indiler. Onlar halkın sesidir, en çok onlar zarar görecek. Rus hükümetine çağrı yapabilirim: Dinleyin kendi halkınızın sesini. Onların sorunları ile ilgilenmeye başlayın. Gidip bunun yerine komşularınıza saldırıp başka ulusları yok etmeyin' ifadelerini kullandı.