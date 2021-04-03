Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AGİT Dönem Başkanı ile sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lindey'le yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki güvenlik durumunu tırmandırmasını ve sınırlarındaki askeri hareketliliğini ele aldıklarını belirtti.

Bakan Kuleba, görüşmede, Moskova'yı daha yıkıcı hamlelerden caydırmak için diplomatik sinyaller göndermenin önemine dikkat çektiğini kaydetti.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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