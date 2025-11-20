Ukrayna diplomasisinde gözler Türkiye'ye çevrildi: Ankara, barış süreci için devrede

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının önemini vurgularken, Türkiye'nin savaşı sona erdirmek için diplomatik kabiliyetlerini kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Moskova ile barış önerilerini görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi bu yıl içerisinde iki defa daha misafir ettiklerini, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın çözüme kavuşturulması için görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Zelenski ise esir takasının yıl sonuna kadar yeniden yapılmasını umduğunu dile getirerek, Türkiye’nin diplomatik rolüne ve ilkeli duruşuna teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Zelenski’yi Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla nasıl çözülebileceğine ilişkin görüş alışverişi yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında liderler, "İstanbul süreci"nin yeniden canlandırılmasının önemini ifade etti.

Erdoğan'ın Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin önemine dikkat çeken dünya basını, Türkiye'nin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için diplomatik kanallar aracılığıyla destek sağladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı'nın "İstanbul sürecinin sürdürülmesi gerektiğine" ilişkin sözlerine yer verilen haberlerde, Türkiye'nin barış diplomasisine değinildi. Uluslararası haber kuruluşları, Türkiye'nin müzakere sürecinin önünü açmak için çalıştığını ifade etti.

KYIV POST: ERDOĞAN VE ZELENSKİ, BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ VE TUTUKLU TAKASINI KONUŞTU

Kyiv Post, Ankara’daki görüşmede temel gündemin barış görüşmeleri ve tutuklu takası olduğunu bildirdi. Haberde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un toplantıya katılmadığına dikkat çekildi.

Gazete Erdoğan'ın, konuşmasında İstanbul sürecinin “artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı” ifadesine yer verdi. Erdoğan'ın bölgedeki ortaklardan sürece yapıcı destek beklediklerini de vurguladığını belirten Kyiv Post, Zelenski'nin ise görüşme kapsamında esir değişiminin yıl sonuna kadar yeniden başlatılmasını umduğunu kaydetti.

UKRAINSKA PRAVDA: ERDOĞAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN CANLANDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ukrainska Pravda, Erdoğan’ın Ankara’da Zelenski ile yaptığı görüşmeden sonra İstanbul sürecini genişletme ve yeniden başlatma çağrısı yaptığına dikkat çekti. Haberde Erdoğan’ın, Türkiye’nin önceki görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlattığı bildirildi.

Türkiye'nin Ukrayna'da barış için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden gazete, Erdoğan'ın “İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttik. Özellikle enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz" sözlerini okuyucularıyla paylaştı.

Zelenski’nin ise basın toplantısında Türkiye’ye minnettarlığını vurguladığını söyleyen Ukrainska Pravda, Ukrayna liderinin "Hayatlarımızı korumamıza yardımcı olan işbirliği için ve Türkiye'nin bu trajedi, bu Rus saldırganlığının tüm kilit unsurlarına yönelik net duruşu için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum" dediğini duyurdu.

XINHUA: ERDOĞAN VE ZELENSKİ, DİPLOMASİYİ CANLANDIRMAK İÇİN GÖRÜŞTÜ

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, görüşmenin, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin diplomatik rolünün güçlendirilmesine yönelik bir adım olduğu yorumunu yaptı. Erdoğan’ın toplantıda İstanbul sürecini kapsamlı bir şekilde canlandırmasının önemine dikkat çektiğini söyleyen Xinhua, Türkiye'nin sürecin uluslararası destek görmesi için yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Erdoğan'ın ABD'nin de sürece dahil olmasının önemini vurguladığı aktarılan haberde, Zelenski'nin tutumundan dolayı Türkiye’ye özel olarak teşekkür ettiği ve "Türk diplomasisinin etkinliğine güvenini bildirdiği" belirtildi.

BARRON'S: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Barron’s, Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı çağrının barış sürecini yeniden başlatmak için güçlü bir gerekçe sunduğunu ifade etti. Haberde, Cumhurbaşkanı’nın İstanbul görüşmelerinin pragmatik ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Erdoğan’ın "Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz" sözüne vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin sürecin ilerlemesi için uluslararası paydaşlara telkinde bulunduğu bildirildi. Barron’s ayrıca Zelenski’nin yılsonuna kadar esir takasını yeniden başlatma umudunu dile getirmesini, kendi ülkesinde morali artırmaya yönelik bir mesaj olarak değerlendirdi.

CALIBER AZ: ERDOĞAN, İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Caliber AZ, Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer ayırdığı haberinde, İstanbul sürecinin Türkiye için stratejik bir diplomatik araç olduğunu savundu. Haberde, Erdoğan’ın görüşmeleri yeniden başlatma çağrısı yaptığı ve Moskova ile görüşmeye hazır olduklarını yinelediği kaydedildi.

Türkiye’nin, ateşkesin hızlandırılması ve adil, kalıcı barışa ulaşılması için Rusya ile öneriler geliştirmeye devam ettiği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul görüşmelerinin öneminin altını çizdiği belirtildi.

AVAPRESS: TÜRKİYE, MÜZAKERE SÜRECİNİN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Afganistan merkezli Avapress ise Ankara'daki görüşmede ikili ilişkiler ve barış görüşmelerinin öncelikli gündem maddeleri olduğunu duyurdu. Haberde, Zelenski’nin Türkiye ziyaretinin iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirme amacını taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye’nin daha önce barış müzakerelerinde arabuluculuk rolü üstlendiği hatırlatılarak, Ankara’nın diplomatik çabalarını sürdürdüğü açıklandı. Avapress, Steve Witkoff’un toplantıya katılmadığına da dikkat çekti. Haberde, "Türkiye, iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasının önünü açmaya çalışıyor" denildi.