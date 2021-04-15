MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı
GeriDünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında verimli geçen Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı ve Türk turistler için özel şartlar hakkında görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Ukraynalı ve Türk turist akışını artırmaktan bahsediyoruz. Özellikle şimdi birbirimize destek olmalıyız. Rusların, Rusya'dan Türkiye'ye turizmi sınırlandıracaklarını söylediğini duydunuz. Bu onların kişisel işleridir. Bence biz turizmimizi tam tersine artırmalıyız ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi