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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Genel Kurulu’na video konferans yoluyla hitap ettiğini bildirdi. NATO anlaşmasının 5’inci maddesine benzer güvenlik garantilerinin Ukrayna'ya sağlanması olasılığıyla ilgili Zelenskiy, “Bu, savaş sonrası barışçıl bir yaşamın temel koşullarından birinin, kimilerinin bugün '5’inci madde' olarak adlandırdığı Ukrayna için güvenlik garantileri olduğu artık herkesçe kabul ediliyorsa, neden pek çok kişinin düşündüğü şeyi açıkça yüksek sesle söylemiyoruz? Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi daha etkili olmaz mıydı? Hepimiz için, herkes için daha iyi olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna olarak sormak istedikleri bazı soruların bulunduğunu belirterek, “Ukrayna tekrar saldırıya uğrarsa hangi ülkeler Ukrayna'yı destekleyecek? Müttefikler tam olarak ne yapacak? Topraklarımızda hangi birlikler konuşlandırılacak? Tüm bunların maliyeti ne kadar olacak? Bu gerçekten işe yarayacak mı?” açıklamasında bulundu.