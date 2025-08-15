×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Zelenskiy#Savaş
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 18:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den kritik bir mesaj geldi. Zelenskiy, “Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya’nın gerekli adımları atması gerekiyor” dedi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıda, cephedeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Rus saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini ifade etti. Donetsk bölgesindeki Dobropliya kenti civarında yaşanan yoğun çatışmalara dikkat çeken Zelenskiy, “Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer alanların daha fazla güçlendirilmesine karar verdik” dedi.

“SAHADA AVANTAJ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Rusların, Trump ile Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde sahada avantaj sağlamaya çalıştığını öne süren Zelenskiy, “Rus ordusu, Alaska’daki toplantıda Rus liderliğine daha güçlü siyasi pozisyonlar kazandırmaya çalışırken ciddi kayıplar vermeyi sürdürüyor. Bu niyetlerini fark ediyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den kritik mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi

“SAVAŞI BİTİRME VAKTİ GELDİ”

Zelenskiy, Trump ve Putin’in gerçekleştireceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini kaydederek, “Önemli olan, bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve yapıcı bir diyaloğa yol açmasıdır. Savaşı bitirme vakti geldi ve Rusya’nın gerekli adımları atması gerekiyor” dedi.

Zelenskiy, ABD’ye güvendiklerini de söyledi.

 

Gözden KaçmasınPutin Trump zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaskada Lavrovdan SSCB yazılı kazakla mesaj... Trumptan yeni açıklamaPutin Trump zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaska'da! Lavrov'dan SSCB yazılı kazakla mesaj... Trump'tan yeni açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Zelenskiy#Savaş

BAKMADAN GEÇME!