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DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet koronavirüs testim negatif. Ateşim 36,6. Pozitifim, çünkü testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

9 Kasım’da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da koronavirüsü atlattığı bildirildi.

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