Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüsü atlattı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet koronavirüs testim negatif. Ateşim 36,6. Pozitifim, çünkü testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



9 Kasım’da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da koronavirüsü atlattığı bildirildi.