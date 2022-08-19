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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video yayınladı: 'Erdoğan'a minnettarım'

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#Zelenski#Erdoğan#Ukrayna
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video yayınladı: Erdoğana minnettarım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 13:39

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna’yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin daveti üzerine gittiği Lviv kentinde hem Ukrayna lideri Zelenski ile baş başa görüştü hem de BM Genel Sekreteri Guterres'in de katıldığı üçlü zirveye iştirak etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video yayınladı: Erdoğana minnettarım

ZELENSKİ VİDEO YAYINLADI TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyaret dünya çapında taktir görürken, Ukrayna lideri Zelenski görüşmenin ardından bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"ÜLKEMİZİN YENİDEN İNŞASINI KONUŞTUK"

Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenski, “Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuda çok kapsamlı görüşmeler yaptım. Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine minnettarım. Yaptığımız görüşmede savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını konuştuk Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video yayınladı: Erdoğana minnettarım
İMZALANAN ANLAŞMALARA DİKKAT ÇEKTİ

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Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenski, “Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna’yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım” açıklamasını yaptı.

İLK AÇIKLAMASINDA DA VURGU YAPMIŞTI

Ukrayna lideri dünkü görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olduğunu belirterek “Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük.” demişti.

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Zelenski ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etmişti.

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