Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rus işgalinin ikinci veya üçüncü aşamasına izin vermemeliyiz

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Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulunda liderlere hitap etti.

Ukrayna olmadan adil bir dünyanın olamayacağını söyleyen Zelenski, "Ukrayna'dan 20 kat daha büyük olan Rusya'nın hala daha fazla toprak istediğini görüyoruz. Aslında bu sadece bir çılgınlık ve bu çılgınlık Rusya'nın komşusunu yok etme arzusudur" diye konuştu.

Zelenski, 100'e yakın ülke ve uluslararası kuruluşun Ukrayna'nın önerdiği Barış Formülü'nü desteklediğini anımsatarak, bu ülkeler ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Kuzey Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinin Barış Formülü'nde bir araya geldiğini dile getiren Zelenski, "Genel Kurul'a şunu hatırlatıyorum; Barış Zirvesi'ne katılan tüm uluslar eşittir ve bu ulusların kararını engelleyecek kimse yoktur" dedi.

"BARIŞ FORMÜLÜ BUNU YAPABİLİR"

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Zelenski, "Maalesef savaş ve barış konularını BM'de gerçekten ve adil bir şekilde çözmek mümkün değil, çünkü çoğu şey Güvenlik Konseyi'ne ve vetoya bağlı. Saldırgan vetoyu kullandığında da BM savaşı durdurma konusunda güçsüz kalıyor. Ancak Barış Formülü bunu yapabilir. Çünkü bunda veto yetkisi yok. Dolayısıyla bu, barış için en iyi fırsattır" ifadesini kullandı.

Barış Formülü'nde kimsenin veto veya engelleme hakkının olmadığını, yüzyıllar boyunca bağımsız olanların da daha yeni bağımsızlığını kazananların da savaşları bizzat yaşayanların da barışa alışanların da eşit olduğunu vurgulayan Zelenski, Rusya'nın en çok bundan nefret ettiğini ve bunu kontrol edemediği için Barış Formülü'nün kendisine uymadığını iddia ettiğini söyledi.

Zelenski, BM Genel Kurulu oturum aralarında Hindistan, Guatemala, Japonya, İtalya, Türkiye, Finlandiya, Kanada, Paraguay, Slovenya, Almanya ve diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğünü ve bu toplantıların devam edeceğini belirterek, "Bunlar dünyanın tamamen farklı bölgeleri ve farklı siyasi yapılar, ancak tek bir 'barış gerekli ve gerçek olmalı; adil bir dünya olmalı' anlayışında birleşiyorlar" diye konuştu.

"RUS İŞGALİNİN İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ AŞAMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Ukrayna halkı için gerçek ve adil bir barış istediğini vurgulayan Zelenski, "Ve sizlerden, dünyanın tüm ülkelerinden destek istiyorum. Biz dünyayı bölmüyoruz. Ben de sizden aynısını istiyorum. Dünyayı bölmeyin. Birleştiren milletler olun ve bu bize barışı getirecektir" ifadesini kullandı.

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Zelenski, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, "Rus işgalinin ikinci veya üçüncü aşamasına izin vermemeliyiz ve savaşın bittiğini açıkça belirtmeliyiz" dedi.

Barış arayışına yönelik herhangi bir alternatif girişimin, savaşı sona erdirmek değil, aslında sakinleşmeye yönelik girişimler olduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'daki askeri operasyonların dondurulmasının daha fazla acıya ve felakete yol açacağını, alternatif barış arayışlarının savaşın sona ermesini mümkün kılmayacağını ifade etti.

Zelenski, enerji tesislerinin yeniden Ukrayna kontrolüne geçmesi, savaş esirleri ve sivillerin Ukrayna'ya iade edilmesi ve işgalci güçlerin Ukrayna topraklarını terk etmesi gerektiğini kaydetti.