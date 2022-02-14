Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Biden'ı Kiev'e davet etti

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zelenski, ABD'li mevkidaşına "Önümüzdeki günlerde Kiev'e yapacağınız bir ziyaretin, güçlü bir mesaj ve gerilimin azaltılması için bir katkı olacağına inanıyorum." dedi.

Ukrayna bir yandan da Rusyalı yetkililerle önümüzdeki 48 saat içinde bir görüşme yapmak için davette bulundu. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın, sınırdaki askeri takviyelerin açıklanması yönündeki talebe henüz yanıt vermediğini söyledi:

"Bundan bir sonraki adım, önümüzdeki 48 saat içinde kendilerinden bir toplantı talep etmek olacak."

Ukrayna, bu toplantıyı Rusya'nın planlarının şeffaf şekilde anlatılması için talep ediyor. Kuleba'ya göre Ukrayna, cuma günü, Rusya'nın da üyesi olduğu AGİT'in imzaladığı güvenlik anlaşması olan Viyana Sözleşmesi kapsamında Moskova'dan bazı soruların yanıtlarını talep etti.

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UYARILARIN SAYISI ARTTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi.

Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) de Donetsk bölgesinde gelişmeleri gözlemleyen çalışanlarının, artan gerilim sebebiyle bölgeden ayrılacağını açıkladı. Reuters, bölgedeki AGİT binasından valizleriyle çıkan birçok kişinin zırhlı araçlarla ayrıldığını duyurdu.

AGİT'in Ukrayna misyonu, 2014'teki krizin ardından ülkenin doğusuna kaydırılmıştı. Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planları olduğuna dair iddiaları yalanlıyor.

Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "histeri zirveye ulaştı" diyerek ABD'nin saldırı uyarılarını reddetti.