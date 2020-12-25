MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Hepimiz seferber olacağız
GeriDünya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Hepimiz seferber olacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Hepimiz seferber olacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Hepimiz seferber olacağız
Abone Olgoogle-news

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile aralarında çıkacak olası bir savaş durumunda tüm Ukraynalıların savaşacağını söyledi.

Zelenskiy, Focus medya kuruluşuna verdiği röportajda, Rusya'nın Kırım'dan ülkesine saldırması durumunda çok kötü bir durumun ortaya çıkacağını belirtti.

Bu ihtimale karşı olduğunu ve bunu hayal dahi etmek istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Umalım ki bu mümkün olmasın. Yoksa çok büyük bir savaş olur. Biz hiçbir yere ayrılmayacağız, hepimiz savaşacağız. Erkekler ve kadınlar hepimiz seferber olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, şu an için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşmesi için bir neden olmadığını belirterek, "Eğer Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı ertelenmeye devam ederse, onunla mutlaka görüşeceğim.

Ukrayna Devlet Başkanı olarak onunla tüm karmaşık sorunları çözmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Kişisel olarak Donbas krizinin çözümüne ilişkin olan Minsk anlaşmasından çıkılması gerektiğini belirten Zelenskiy, ancak durumun bu kadar basit olmadığını, anlaşmadan çıkılması halinde Avrupa'nın, Rusya'ya uyguladığı yaptırmaları kaldırabileceğini vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle