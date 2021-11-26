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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den flaş açıklama: 1 Aralık'ta darbe yapılacağı bilgisini aldım!

#Ukrayna#RUSYA #Dünya
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiyden flaş açıklama: 1 Aralıkta darbe yapılacağı bilgisini aldım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Açıkça söyleyeyim, 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım' dedi.

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Dünyanın gözü haftalardır Rusya - Ukrayna sınırında. Bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında ülkede Rusların da dahil olduğu bir darbe girişimi bilgisi aldığını duyurdu.

Zelenskiy, yabancı istihbarat güçlerine değinerek, 'Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım' dedi.

Zelenskiy, darbe planının kanıtı olarak ses kayıtlarının bulunduğunu da vurgulayarak, 'Sınırlarımızın kontrolü tamamen elimizde ve herhangi bir gerilimin tırmanmasına hazırız' dedi.

 

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Ukrayna’nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov’un da darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını ifade eden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı;

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'Ahmedov’u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov’u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak demektir. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar.'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiyden flaş açıklama: 1 Aralıkta darbe yapılacağı bilgisini aldım

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Öte yandan Rusya'nın sınır bölgesine askeri yığınak yaptığı haberleri gelmeye devam ediyor.

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#Ukrayna#RUSYA #Dünya

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