Liderlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

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Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenski mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN TEBRİK MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı göndererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

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Aliyev, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi, güçlü bir ülke haline geldiğini belirtti.

Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en öncü ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin aynı zamanda, son derece karmaşık süreçlerin yaşandığı dünyada ve bölgede barış ve istikrarın tesisi, hakların ve adaletin korunması için istikrarlı ve kararlı konumu ile uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti.

Aliyev, Türkiye’nin bu günlere gelmesinde Erdoğan’ın sıkı ve yorulmadan çalışmalarının Türk halkının Erdoğan’ın liderliği altında yürütülen devlet politikasına olan büyük güvenine ve desteğine dayandığını ifade ederek, güçlü Türkiye’nin her başarısını Azerbaycan’ın başarımız olarak görüştüklerini ve bundan son derece gurur duyduklarını kaydetti. KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’DEN 29 EKİM İÇİN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TEBRİK MESAJI

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını tebrik ederek, “Şüphesiz bu tarih ülkenizin tarihinde önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.

Bu bayramın halkın birlik ve dayanışmasını bünyesinde barındırdığını ve eşsiz bir özgürlük ve varoluş sembolü olarak hizmet ettiğini belirten Tokayev, “Türkiye şu anda başarıları tüm dünya toplumu tarafından tanınan güçlü ve prestijli bir devlet haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Tokeyev, tüm bu başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zengin deneyimi, sıkı çalışması ve benzersiz kişisel nitelikleri sayesinde mümkün olduğunu aktardı.

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Tokayev ayrıca Erdoğan’ın akıllı liderliğiyle Türkiye’nin dünyada prestijini güçlendirmeye devam edeceğinden ve Türkiye halkının refahının daha da artacağından emin olduğunu dile getirdi.