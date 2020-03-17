Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Olağanüstü hal ilan edilebilir

Zelenski, yaptığı açıklamada Ukrayna’da durumun henüz olağanüstü hal ilan edecek düzeyde kritik olmadığını ancak şartların gerektirmesi halinde olağanüstü halin de ilan edilebileceğini dile getirdi. Volodimir Zelenski, herkesi karantina önlemlerine uymaya çağırarak buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ukrayna genelinde Corona Virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi. Virüs tespit edilen 2 kişinin başkent Kiev’de olduğu kaydedildi. Ukrayna genelindeki 7 kişiden 4’ünün Ukrayna’dan yurtdışına hiç çıkmadan Corona Virüse yakalandığı dile getirildi.

UKRAYNA’DA CORONA VIRUS TEDBİRLERİ

Ukrayna’da hükümetin kabul ettiği sıkılaştırılmış karantina önlemleri çerçevesinde yabancı ülkelerle uçuşlar durdurulurken, şehirlerarası yolcu taşımacılığına da ikinci bir bildirime kadar son verildi. Ülke genelinde gıda dükkanı, eczane ve benzinci dışındaki dükkanlar, alışveriş ve eğlence merkezleri, spor salonları da en az 3 Nisan tarihine kadar kapalı olacak. Restoranlar, ancak evlere servis yapmaları şartıyla açık olacak. Ayrıca 10’dan fazla kişinin toplandığı etkinlikler iptal edildi.

Ukrayna’da geçtiğimiz hafta sonu Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.