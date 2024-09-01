Ukrayna ciddi bir hesaplama hatası yaptı: Rusya kritik kentin dibine kadar geldi! 30 bin asker hazır bekliyor...

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Kiev'in Kursk'a asker göndererek savaşın gidişatını değiştirme planının üzerinden üç haftadan fazla zaman geçti ve Ukrayna lideri Zelenski her şeyin planlandığı gibi gittiğini öne sürüyor ancak Ruslar Ukrayna içinde ilerlemeye devam ediyor. Hatta İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre Rusya, son günlerde Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi saldırıda elde ettiği kazanımları geride bırakacak kadar büyük ilerlemeler kaydetti.

ABD'li Washington Post gazetesi de Ukrayna'nın Rusya'daki kumarının Moskova'nın doğuya yönelik saldırısını yavaşlatamadığına dikkat çekti ve "Kiev Generali Oleksandr Syrsky'nin cesur planı başarısız olursa, Ukrayna çok sayıda iyi eğitimli askerini ve Kursk'a konuşlandırdığı yabancı teçhizatın çoğunu kaybedebilir" yorumunda bulundu.

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General Syrskyi Salı günü yaptığı açıklamada, "Kursk operasyonunun en önemli hedeflerinden biri, düşmanı Pokrovsk ve Kurakhove yönlerinden uzaklaştırmaktı" dedi. Ancak bu hedefin başarısız olduğu anlaşılıyor.



Rus kuvvetleri şu anda Ukrayna ordusunun kullandığı önemli bir lojistik merkez olan Pokrovsk şehrine sadece birkaç kilometre uzaklıkta.

Önemli bir tren istasyonuna ve ana yollara ev sahipliği yapan Pokrovsk, Ukrayna'nın doğu cephesindeki birlikleri için önemli bir ikmal ve takviye noktası.

Analistler Kiev'in ciddi bir yanlış hesaplama yaptığından endişe duyuyor ve ordunun doğu cephesine takviye göndermek yerine Kursk'a asker göndererek Pokrovsk ve diğer önemli Ukrayna kasabalarını savunmasız bıraktığını söylüyor.

Pokrovsk ve yanıbaşındaki Myrnohrad, Donetsk bölgesinin o kısmında Ukrayna kontrolünde kalan son büyük şehirler. Bu nedenle de her iki taraf için de stratejik öneme sahip.BBC'ye göre Pokrovsk savaşı aslında Ukrayna'nın aylarca süren kanlı çatışmalar sonrasında Şubat ayında kaybettiği Avdiivka Muharebesi'nin devamı niteliğinde.

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Avdiivka'nın düşmesi Ukrayna için ciddi bir kayıp olmuştu şimdi benzer bir sonun Pokrovsk'ta da yaşanabileceği düşünülüyor.

RUSYA 30 BİN ASKERİ HAZIR BEKLETİYOR

Rusya Pokrovsk'u uzun zamandır temel hedeflerinden biri olarak görüyor ve aylardır yavaşça ona doğru ilerliyor. Uzmanlar, Moskova'nın Merkez Ordu Grubu'nun yaklaşık üçte birini, yani yaklaşık 30 bin askeri, saldırıya ve savaşa en hazır yedeklerine konuşlandırdığını düşünüyor.

Rusya ayrıca güçlü süzülme bombaları kullanıyor ve bu da Ukrayna'yı birliklerini cephe hattından çekmeye zorluyor.



Rus saldırıları diğer bölgelerde de devam ediyor.Rusya Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hava saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti, 2’si çocuk 10 kişi de yaralandı.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Düşman Harkiv’in dış mahallelerine hava saldırıları düzenleyerek yangın çıkmasına ve can kayıplarına neden oldu. 31 Ağustos öğleden sonra, düşman uçakları Harkiv bölgesindeki Malodanylivka topluluğuna bağlı Çerkaska Lozova köyünü vurdu. Güçlü patlamalardan biri evi tahrip etti ve 150 metrekarelik bir yangına neden oldu. Kurtarma ekipleri enkazdan ölü bir kadının cesedini çıkardı. Toplamda 2 kadın hayatını kaybetti ve 2'si çocuk olmak üzere en az 10 kişi yaralandı” denildi.



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 158 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

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Rus hava savunma sistemlerince 158 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 2'sinin başkent Moskova, 7'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'lardan birinin Moskova'daki petrol rafinerisinin teknik binasına düştüğünü ve binada yangın çıktığını aktardı.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığına işaret eden Sobyanin, İHA saldırısında yaralı ve ölenlerin olmadığına dikkati çekti.

Sobyanin, "İnsanlara veya tesisin işleyişine yönelik herhangi bir tehdit yok." ifadesini kullandı.

Bu arada, Moskova'daki havalimanlarında gece saatlerindeki uçuşların ertelendiği açıklandı.