Ukrayna cephesinde Angelina Jolie sürprizi

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından Angelina Jolie, Rus mevzilerine sadece 10 km mesafedeki Herson şehrinde ortaya çıktı.

ŞOFÖRÜ ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

Hollywood yıldızı Jolie’nin cephe bölgesine geliş sebebi ise insani yardım faaliyetleri. Ukrayna yönetimine haber vermeden Polonya sınırını yaya geçen ve buradaki arkadaşlarıyla buluşup tura çıkan sanatçı Herson şehrine geldi. Kentteki bir bodrum katında faaliyet yürütmek zorunda kalan bir kreşi ziyaret eden Jolie çocuklara oyuncaklar dağıttı. Yerel medya ünlü oyuncunun ayrıca Ukrayna’daki sivil insani yardım kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptığını aktardı.

Jolie’nin gerçekleştirdiği sürpriz Ukrayna ziyaretinde tatsız bir olay da yaşandı. Kendisine eşlik eden Ukraynalı grubunda 1991 doğumlu şoförlerden birinin kontrol noktasındaki kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Herson’dan başkent Kiev’e dönüş sırasında yaşanan hadise üzerine Jolie ve ekibinin yine cephe bölgesi sayılan Nikolayev şehrine dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Nikolayev askerlik şubesinde Jolie’nin Ukraynalı arkadaşının gerçekten asker kaçağı olduğu ve bir süre önce silah altına alınmak üzere celbe dahil edildiği anlaşıldı. Jolie de tahkikat esnasında askerlik şubesinde bekledi.

ABD’li oyuncunun gizlice Ukrayna’yı ziyaret ettiğini duyan Rus tarafı da hareketlendi. Rusya parlamentosu milletvekilleri “Angelina’yı Rusya kontrolündeki bölgelere de bekleriz” demeye başladı.