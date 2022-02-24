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Ukrayna Büyükelçisi: ‘En güzel cevap NATO üyeliği olur’

#Vasyl Bodnar#Ukrayna#NATO
Ukrayna Büyükelçisi: ‘En güzel cevap NATO üyeliği olur’

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Rusya’ya en güzel cevap Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesiyle verilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifini destekliyoruz. Sorunun siyasi yoldan çözülmesine yardımcı olacaktır” dedi.

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar dün yaptığı basın açıklamasında özetle şöyle konuştu: “22 Şubat itibarıyla Rusya toplamda 96 kez ateşkes ihlali yaptı. Bunların 81’i ağır silahlar vasıtasıyla oldu. Bu gece (dün) 15 kez ateşkes ihlal edilerek, ateş açıldı. Herhangi bir kayıp yok. Aynı şekilde hem Kırım’da hem de Belarus’ta tehlikeli denilebilecek Rus askeri yığınağı söz konusu. Böylece farklı rotalardan saldırı riski var. En büyük tırmanış riski şu an işgal edilen Donetks ve Luganks’ın bazı yerlerinde.

DİPLOMASİ İŞE YARAMAZSA EN ETKİLİ YOL YAPTIRIM

Topyekûn savaş ihtimali var. Rus tarafından her şeyi bekleyebiliriz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre topyekûn saldırıya geçmeleri için yeterince imkânları yok. Ama tabii ki bu bağlamda Rusya lokal operasyonlara, bazı yerlerde provokasyona hazır. Biz en kötü senaryoya da açığız. Ukrayna tüm gelişmelere rağmen barışçıl ve diplomatik çözümden yana. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu.

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RUSYA’YA: UKRAYNA’YA SEYAHATİ O KADAR KOLAY OLMAYACAK

Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere’nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Ukraynalılar kolektif çözümden yanayız. Özellikle Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya’nın katılımıyla bir görüşme talep ettik. Ukrayna kolluk kuvvetleri, gerekse her Ukraynalı kendi ülkesini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin de şunu anlaması gerekiyor; Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak.

RUS TOPLUMUNDA UKRAYNA’YA SALDIRI İSTEĞİ YAYGIN DEĞİL

Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya’nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Ukrayna’ya saldırı isteği Rus toplumunda yaygın değil. Rusya, Avrupa’nın güvenliğine tehdit oluşturuyor, bu durumda en güzel cevap Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesiyle verilir.

ERDOĞAN’IN ARABULUCULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifini destekliyoruz. Sorunun siyasi yoldan çözülmesine yardımcı olacaktır. Sayın Erdoğan’ın Rus tarafıyla da iyi ilişkileri var. Biz inanıyoruz ki teklif etmiş olduğumuz diplomatik yoldan devam edersek, Rusya’yla mevcut sorunun çözülmesini sağlayacak ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının tırmandırılmasını engelleyecektir. Savaş herkese zarar getirecek Türkiye de dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye’nin hem Ukrayna ile Rusya’yla ticari ilişkileri var. Bölgede böyle bir askeri hareketliliğin canlandırılması, tırmandırılması olursa bölgedeki ekonomiye, güvenlik durumuna zarar verecektir.”

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#Vasyl Bodnar#Ukrayna#NATO

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