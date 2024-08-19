Ukrayna bir stratejik köprüyü daha yok etti, Zelenski amacını ilk kez açıkladı! ABD medyası: Putin donup kaldı...

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Rusya’nın Kursk bölgesinde operasyonlarına devam eden Ukrayna, stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yok ettiklerini açıkladı. Pazar günü yayınladığı havadan görüntülerle Ukrayna ordusu, Zvannoe bölgesindeki Seym nehri üzerinde bulunan ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını belirtti.



Ukrayna'nın yayınladığı görüntülerde köprünün zarar gördüğü tespit edilebiliyor

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Bu haftanın başında Seym nehrindeki Glushkovo kasabası yakınındaki bir köprüyü daha yok ettiklerini belirten Ukrayna, Rusya topraklarında iki haftadır ilerliyor.Yıkılan ilk köprü, Rusya tarafından askeri sevkiyat için kullanılıyordu. Askeri analistlere göre bölgede üç köprü Rusya tarafından askeri sevkiyat için kullanılıyor; bunların ikisinin ya tamamen yok edildiği ya da ciddi bir şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski daha önce yaptığı açıklamalarda ordusunun Kursk’taki pozisyonlarını güçlendirdiğini vurguladı ve “Kursk’taki operasyonlarımız Rus ordusu, devleti, savunma sanayi ve ekonomisinin kayıplar yaşamasına neden olmaktadır” demişti. Dün ise ilk kez 6 Ağustos'ta başlatılan operasyonun amacını açıkladı.

Zelenski’ye göre bu operasyonların amacı savunmadan öte bir amaç taşıyor; Rusya’nın savaş gücüne zarar verilmesi hedefleniyor. Böylece Rus topraklarında bir tampon bölge yaratarak Rusya’nın Ukrayna’ya daha fazla saldırmasının önüne geçilmesi önceliklendiriliyor.



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Zelenski açıklamasında Ukrayna güçlerinin çok ihtiyaç duyulan sonuçlar elde ettiğini vurguladı ve “Şu anda öncelikli görevimiz mümkün olduğunca fazla savaş potansiyelini yok etmek ve azami karşı saldırı eylemleri gerçekleştirmektir.” dedi.

Zelenski’nin danışmanı Mykhaylo Podolyak ise Rusya’nın müzakerelere başlaması için ikna edilmesinin amaçlandığını belirtti.

WASHİNGTON POST: PUTİN HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

ABD'li Washington Post gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Kursk operasyonu karşısında donup kaldığını iddia etti ve 'Kursk operasyonu, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinden beri Putin'in otoritesine indirilen dördüncü büyük darbe' ifadesini kullandı.

Washington Post'a göre Kursk operasyonu Rus ordusunu küçük düşürdü, Ukrayna'nın dayanıklılığını gösterdi ancak uzun ve yıpratıcı savaştaki temel durumu değiştirmedi.

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BİNLERCE RUS TAHLİYE EDİLDİ

Rus topraklarına II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa yabancı askerler ayak bastı.Kursk bölgesinden binlerce Rus tahliye edildi.

Rusya ise bu operasyona güçlü bir yanıt vereceklerini öne sürdü. Son haftalarda Ukrayna Rusya’nın batısında ilerlerken Rusya da Ukrayna’nın doğusunda birkaç köyü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ise Rusya’nın işgali altında tutulan Zaporijya nükleer enerji santralinin güvenliğinin sağlanması için uyarısını tekrarladı.

Geçen hafta santralin kulelerinde çıkan bir yangından ötürü iki taraf da birbirini suçlamıştı.

