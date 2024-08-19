Ukrayna bir stratejik köprüyü daha yok etti, Zelenski amacını ilk kez açıkladı! ABD medyası: Putin donup kaldı...

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Rusya’nın Kursk bölgesinde operasyonlarına devam eden Ukrayna, stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yok ettiklerini açıkladı. Pazar günü yayınladığı havadan görüntülerle Ukrayna ordusu, Zvannoe bölgesindeki Seym nehri üzerinde bulunan ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını belirtti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski daha önce yaptığı açıklamalarda ordusunun Kursk’taki pozisyonlarını güçlendirdiğini vurguladı ve “Kursk’taki operasyonlarımız Rus ordusu, devleti, savunma sanayi ve ekonomisinin kayıplar yaşamasına neden olmaktadır” demişti. Dün ise ilk kez 6 Ağustos'ta başlatılan operasyonun amacını açıkladı.
Zelenski’ye göre bu operasyonların amacı savunmadan öte bir amaç taşıyor; Rusya’nın savaş gücüne zarar verilmesi hedefleniyor. Böylece Rus topraklarında bir tampon bölge yaratarak Rusya’nın Ukrayna’ya daha fazla saldırmasının önüne geçilmesi önceliklendiriliyor.
Zelenski’nin danışmanı Mykhaylo Podolyak ise Rusya’nın müzakerelere başlaması için ikna edilmesinin amaçlandığını belirtti.
WASHİNGTON POST: PUTİN HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
ABD'li Washington Post gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Kursk operasyonu karşısında donup kaldığını iddia etti ve 'Kursk operasyonu, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinden beri Putin'in otoritesine indirilen dördüncü büyük darbe' ifadesini kullandı.
Washington Post'a göre Kursk operasyonu Rus ordusunu küçük düşürdü, Ukrayna'nın dayanıklılığını gösterdi ancak uzun ve yıpratıcı savaştaki temel durumu değiştirmedi.
BİNLERCE RUS TAHLİYE EDİLDİ
Rus topraklarına II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa yabancı askerler ayak bastı.Kursk bölgesinden binlerce Rus tahliye edildi.
Rusya ise bu operasyona güçlü bir yanıt vereceklerini öne sürdü. Son haftalarda Ukrayna Rusya’nın batısında ilerlerken Rusya da Ukrayna’nın doğusunda birkaç köyü ele geçirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ise Rusya’nın işgali altında tutulan Zaporijya nükleer enerji santralinin güvenliğinin sağlanması için uyarısını tekrarladı.
Geçen hafta santralin kulelerinde çıkan bir yangından ötürü iki taraf da birbirini suçlamıştı.