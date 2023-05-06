Ukrayna'dan bir ilk! Rusya'nın gözbebeğiydi, 'benzersiz' Kinjal düşürüldü...

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Rusya'nın 'durdurulamaz' olarak tanımladığı Kh-47 Kinzhal (Kinjal) hipersonik füzesinin Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddiası dünden beri dünya medyasının en dikkat çeken başlıklarından biri oldu



PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA ETTİ



İngiliz Dailymail gazetesi, Türkçede "hançer" anlamına gelen hipersonik füzenin Perşembe günü yapılan bir hava saldırısında kullanıldığını ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği Patriot hava sistemleri ile imha edildiğini belirttiği haberinde Putin'in eşi benzeri olmadığını iddia ettiği füzenin yok edilmesinin Rusya'ya büyük bir darbe olacağını belirtti.

