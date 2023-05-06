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Ukrayna'dan bir ilk! Rusya'nın gözbebeğiydi, 'benzersiz' Kinjal düşürüldü...

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#Rusya#Ukrayna#Kinjal Hipersonik Füze
Ukraynadan bir ilk Rusyanın gözbebeğiydi, benzersiz Kinjal düşürüldü...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 16:26

Putin'in eşi benzeri olmadığını söylediği, Rusya'nın en yeni ve en gelişmiş silahlarından biri olan Kinjal hipersonik füzesinin Ukrayna tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

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Rusya'nın 'durdurulamaz' olarak tanımladığı Kh-47 Kinzhal (Kinjal) hipersonik füzesinin Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddiası dünden beri dünya medyasının en dikkat çeken başlıklarından biri oldu

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA ETTİ

İngiliz Dailymail gazetesi, Türkçede "hançer" anlamına gelen hipersonik füzenin Perşembe günü yapılan bir hava saldırısında kullanıldığını ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği Patriot hava sistemleri ile imha edildiğini belirttiği haberinde Putin'in eşi benzeri olmadığını iddia ettiği füzenin yok edilmesinin Rusya'ya büyük bir darbe olacağını belirtti.

Ukraynadan bir ilk Rusyanın gözbebeğiydi, benzersiz Kinjal düşürüldü...



Defense Express haber sitesi düşen füzenin görüntülerini yayınlarken Ukraynalı askeri uzmanlar görüntülerdeki enkazın, yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve bir ton ağırlığındaki, konvansiyonel veya nükleer savaş başlıkları taşıyabilen Kinjal füzesi olduğunu doğruladı.

UKRAYNA DOĞRULADI: BENZERSİZ KİNJAL'İ DÜŞÜRDÜK

Rusya'dan sosyal medyada dolaşan görüntülere dair resmi bir açıklama gelmezken Ukrayna Hava kuvvetleri komutanı Mykola Oleshchuk, bir kaç saat önce Telegramda yaptığı bir duyuru ile Kinjal hipersonik füzesinin düşürüldüğünü doğruladı.
Ukraynadan bir ilk Rusyanın gözbebeğiydi, benzersiz Kinjal düşürüldü...

Füzenin 4 Mayıs'ta Kiev yakınlarına düzenlenen bir hava saldırısında kullanıldığını belirten Oleshchuk, "Evet benzersiz Kinjal'i düşürdük" ifadesini kullandı.

BU BİR İLK

İngiliz Guardian gazetesi Ukrayna'nın Moskova'nın en modern füzelerinden birini ilk kez engelleyebildiğine dikkat çekerken Kiev yönetiminin Patriot sistemlerini ilk kez Nisan sonunda aldığını vurguladı.

Ukrayna, ABD Almanya ve Hollanda tarafından kendisine sağlanan Patriot sistemlerinin sayısı ile ilgili bilgi paylaşmadı ancak Almanya Kiev'e en az bir ve Hollanda da iki sistem sağladığını doğruladı.
Ukraynadan bir ilk Rusyanın gözbebeğiydi, benzersiz Kinjal düşürüldü...

RUSYA'NIN EN YENİ VE EN GELİŞMİŞ SİLAHLARINDAN BİRİ

Rusya'nın en yeni ve en gelişmiş silahlarından bir olan Kinjal füzesi 2,000 kilometreye kadar menzile sahip ve ses hızının 10 katı hızla uçabiliyor.

Hipersonik hıza ve ağır savaş başlığına sahip füze yeraltı sığınakları ve dağ tünelleri gibi yerleri etkin olarak hedef alabiliyor.

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#Rusya#Ukrayna#Kinjal Hipersonik Füze

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