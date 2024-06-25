Ukrayna, Belgorod'u vurdu! Zelenski: Tüm odağımız Donetsk...

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Ukrayna, Rusya’nın Belgorod bölgesine dronla saldırı gerçekleştirdi. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov açıklamasında, saldırıda Belgorod şehri yakınlarındaki bir köyde yaşlı bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Vali Gladkov, Ukrayna tarafından geçekleştirilen saldırılar sonucu binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini ifade ederek en az 6 dronun Belgorod bölgesine bağlı Yakovlevsky üzerinde imha edildiğini ve 2 kişinin şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yaralandığını sözlerine ekledi.



Belgorod Valisi, bir kişinin Belgorod kentinde, bir kişinin de Belgorod bölgesine bağlı bir köyde yaralandığını aktardı.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından fırlatılan 29 dronun tamamını imha ettiği aktarıldı.



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ZELENSKİ: TEMEL ODAĞIMIZ DONETSK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Başkomutanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı’yla toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Zelenski, “İlk olarak askerlerle bir sabah toplantısı yapıldı. Başkomutan, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı hazır bulundu. Temel olarak Donetsk bölgesine ve kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanmasına odaklanmak üzere kilit bölgelerdeki durumu ele aldık. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personel konularını da ele aldık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Korgeneral Yuriy Sodol'un yerine Tuğgeneral Andriy Hnatov'un atanmasına karar verdim” dedi.

DEVLET KORUMA DAİRESİ BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Zelenski dün Devlet Koruma Dairesi Başkanlığı’na Albay Oleksii Morozov’un getirildiğini açıklamıştı. Bir önceki Devlet Koruma Dairesi Başkanı Serhiy Rud, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Zelenski’ye suikast planlayan iki kişiyi gözaltına almasının ardından görevden alınmıştı.