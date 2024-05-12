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Ukrayna Belgorod’u vurdu: 20 yaralı

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#Ukrayna#Rusya#Dünya
Ukrayna Belgorod’u vurdu: 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 17:13

Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi sırasında çöktü. Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı kaydedildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 16 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı kaydedildi. Enkazdan seslerin geldiğini akataran yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.

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#Ukrayna#Rusya#Dünya

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