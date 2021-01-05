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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 21:07 | Son Güncelleme:

Ukrayna BDT ile bir anlaşmadan daha çekildi

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Ukrayna BDT ile bir anlaşmadan daha çekildi
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Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında hukuki koruma ile fikri mülkiyetin korunması alanındaki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, yaptığı açıklamada, 2010 senesinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde imzalanmış söz konusu anlaşma kapsamındaki etkinliklere ülkesinin uzun süredir katılmadığını hatırlattı.

Mokan, Bakanlar Kurulunun, "hukuki koruma ile fikri mülkiyetin korunması ve buna ilişkin hükümetler arası konsey kurulması anlaşmasından" çıkılmasını onayladığını belirtti.

Ukrayna, geçen hafta da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında hükümetlerarası kurye iletişimi alanındaki anlaşmadan çekilmişti.

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