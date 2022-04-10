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Ukrayna Başsavcısı: Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu

#Rusya#Ukrayna#Ukrayna Başsavcısı
Ukrayna Başsavcısı: Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” açıklamasını yaptı.

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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İSTASYON SALDIRISINA İLİŞKİN KANITLARA SAHİBİZ"

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

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RUSYA REDDETMİŞTİ

Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

SALDIRIDA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Ukrayna Başsavcısı

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