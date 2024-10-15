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Ukrayna barlardan asker kaçağı topluyor

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#Ukrayna#Asker#Bar
Ukrayna barlardan asker kaçağı topluyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

Ukrayna, şehir ve kasabalarda asker kaçağı gençlerin peşine düşüyor. Hatta bar ve restoranlara baskın düzenleyip gençler zorla çıkarılarak silah altına alınıyor.

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Rusya’nın 2022 yılı şubat ayında saldırısıyla başlayan savaşta asker sıkıntısı çekmeye başlayan Ukrayna, başkent Kiev dahil şehir ve kasabalarda asker kaçağı gençlerin peşine düşüyor. Hatta bar ve restoranlara baskın düzenleyip gençler zorla dışarı çıkarılarak silah altına alınıyor.

ŞİDDETE DÖNÜŞMEMELİ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin özellikle geçen haftaki Avrupa turunun ardından “Kimi bulursanız hemen silah altına alın” emri verdiğini söyleyen Ukraynalı milletvekili Artem Dmitruk, “Askerlik şubelerine bağlı inzibat polis desteğiyle şehir ve kasabalarda resmen insan avı başlattı. Askerlik yaşındaki tüm gençler görüldükleri yerde kimlikleri kontrol edilerek bilinmeyen istikamete götürülüyor. Askerlikten muaf, devlet görevlisi veya sağlık nedenleriyle özürlü belgesi bulunması fayda etmiyor. Herkesi topluyorlar. Vatanı savunmak vatandaşların asli görevi, ancak bunun şiddete dönüşmemesi gerek” açıklamasını yaptı. 

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Ukrayna barlardan asker kaçağı topluyor

 

KONSER ÇIKIŞI GENÇ AVI

Ukrayna’da silah altına alınmak üzere son genç avı Kiev’deki barlar, eğlence merkezleri ve ünlü müzik grubu ‘Okean Elza’ konseri sonrası çıkışta yaşandı. Yüzlerce genç elleri kelepçelenerek askerlik şubelerine sevk edildi.

 

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#Ukrayna#Asker#Bar

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