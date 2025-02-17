Ukrayna barışında masa kavgası

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ABD’de Donald Trump yönetiminin Ukrayna savaşını bitirmek için kurulacak olası müzakere masasında Avrupa’yı dışlayan tavrı Avrupa başkentlerinde endişeye neden olurken, masada kimin olacağına dair tartışmalar devam ediyor. Kiev ve Brüksel, masada Avrupa’nın olması gerektiği konusunda ısrarcı, ancak ABD’li yetkililerden gelen açıklamalar Washington’ın bu konuda esneklik göstereceği sinyalini vermiyor.

ARABİSTAN HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Trump’ın duyurduğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla bu hafta Suudi Arabistan’da yapılacağını söylediği görüşmeler için detaylar ABD medyasına yansımaya başladı. Amerikan CNN kanalına açıklama yapan iki ABD’li yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un hazırlandığını belirtti. Görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini belirten yetkililer, net bir tarih ise paylaşmadı.

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‘BİZ KARAR VERMELİYİZ’

Müzakere masasında ABD ve Rusya haricinde hangi tarafların olacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Önceki akşam Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş Ukrayna’da yaşandığı için masada kimlerin olacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. “Bakın, savaş ABD’de veya Avrupa Birliği’nde değil, Tanrı’ya şükür ama maalesef savaş Ukrayna’da. Bu nedenle, müzakere masasına kimin oturacağına, Ukrayna’nın karar vermesi gerekiyor” diyen Zelenski, Avrupa Birliği’nin Kiev’in büyük bir ortağı olduğunu vurgulayarak “müzakerelerde Avrupa’nın sesinin de eşit derecede güçlü çıkması gerektiğini” söyledi. “Yukarıdan dayatılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini” belirten Zelenski’nin, kendisine Suudi Arabistan’daki zirveyle ilgili yöneltilen bir soruya “zirvenin detaylarıyla ilgili bir rapor görmediğini ya da davet almadığını” söylemesi dikkat çekti.

‘KİEV SÜREÇTE OLACAK’

ABD yönetimi ise şu ana kadar müzakere sürecinde Ukrayna’nın yer alacağı ancak Avrupa’nın doğrudan katılımının gündemde olmadığı sinyalini veriyor. ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg önceki akşam Münih’te yaptığı açıklamada, Avrupa’nın müzakerelere doğrudan dahil olmayacağını ancak Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi. ABD’nin Ukrayna’ya ise daha yapıcı yaklaştığı belirtiliyor. Münih’teki konferans marjında düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Ukraynalı mevkidaşına “Washington’ın Kiev’i görüşmelerden uzak tutma niyetinde olmadığını ve bunu yapmanın aptallık olacağını” söylediği aktarılıyor. Öte yandan daha önce Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmeyi kabul etmeyeceğini söyleyen ve anlaşmanın ABD-Rusya arasında yapılması gerektiğini savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konuya nasıl yaklaşacağı belirsiz.

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AB DİRENME ÇABASINDA

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana aldığı kararlarla ve açıklamalarıyla ortalığı birbirine kattı. Bu durumdan en çok etkilenen ise Avrupa Birliği (AB) oldu. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) yapılan açıklamalar ABD’nin yeni yönetiminin AB açısından bir sınama halini almaya başladığını teyit etti. AB, Trump ve ekibini dengeleme ve mümkünse frenleme çabası içine girdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, MSC sonrasında Münih’te kalan bazı AB Dışişleri Bakanları’yla bir araya geldi. Toplantının amacı durum değerlendirmesi yapmaktı. Kallas, toplantı sonrasında sosyal medya mesajında, “Avrupa, Ukrayna’yı destekleme ve kendi savunmamızı güçlendirme konusunda güçlü bir şekilde birleşmiş durumda” dedi. Kallas, “yakında bunu ileriye taşıyacak girişimlerde bulunacaklarının” altını çizdi.

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PARİS’TE ACİL ZİRVE

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’teki Elysee Sarayı’nda acil nitelikli bir zirve yapılacak. Zirvede Fransa’nın yanı sıra Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Hollanda, Danimarka ve İngiltere liderleri yer alacak. AB Konseyi ve AB Komisyonu’nun Başkan seviyesinde temsil edileceği zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de bugün, Avrupa’nın Ukrayna konusundaki ateşkes ve barış görüşmelerinde masada olmayacağını açıklayan Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellog ile Brüksel’de bir araya gelmesi bekleniyor.