Ukrayna barışı başka bahara kaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff gergin geçtiği söylenen görüşmenin ‘yapıcı’ geçtiğini söylemesine rağmen esir takası konusunda dahi anlaşma sağlanamadı.

Müzakereler sonunda Rus tarafını temsil eden heyet Başkanı Vladimir Medinski kısa açıklama yapmakla yetinerek, “Cenevre’de iki gün boyunca gergin ve aynı zamanda sonuca odaklı görüşmelerimiz oldu. İleri bir tarihte temaslar devam edecek” demekle yetindi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Amerikan Axios haber sitesine yaptığı değerlendirmede Rusya’nın Ukrayna’nın Donbas adıyla bilinen kendi toprağı Lugansk ve Donetsk bölgesinden direniş göstermeden çekilmesini istediğini belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın söylediği gibi Ukrayna’da topraklar konusunda referandum yapılsa dahi tek bir vatandaşımız Rusların talebini onaylamaz. İçinde bulunduğumuz kördüğüm ancak benim Rusya lideri Putin ile zirve görüşmesinde buluşmamızda çözülebilir” açıklamasını yaptı.