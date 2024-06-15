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'Ukrayna Barış Zirvesi’nde tarih yazacağız'

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#Viola Amherd#Volodimir Zelenski#Ukrayna Barış Zirvesi
Ukrayna Barış Zirvesi’nde tarih yazacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 16:30

Ukrayna Barış Zirvesi kapsamında ev sahipliğini üstlenen İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Zirve'de tarihin yazıldığını göreceğimize inanıyorum” dedi.

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İsviçre’nin ev sahipiğinde iki gün sürecek olan Ukrayna Barış Zirvesi kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İsveç Cumhurbaşkanı Viola Amherd bir araya geldi. Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, zirvede tarih yazılacağına dikkat çekerek, “İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd ile birlikte Küresel Barış Zirvesi'nde çalışmaya başladık. Zirvede daha önce görülmemiş bir temsiliyet söz konusu. Dünyanın tüm bölgeleri, tüm kıtaları, coğrafi olarak hem büyük hem de küçük farklı uluslar ve dünyamızın her siyasi kutbu -Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya, Afrika, Avrupa, Pasifik, Avustralya, Kuzey Amerika- zirvede temsil ediliyor.

Her bir ulusun görüşleri, fikirleri ve liderliği bizim için eşit derecede önemlidir ve bugün Zirve'de üzerinde mutabık kalınan her şey, hepimizin ihtiyaç duyduğu barışı tesis etme sürecinin ve BM Şartı'nın tüm gücüyle yeniden tesis edilmesinin bir parçası olacaktır. Zirve'de tarihin yazıldığını göreceğimize inanıyorum” dedi.

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#Viola Amherd#Volodimir Zelenski#Ukrayna Barış Zirvesi

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