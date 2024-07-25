Ukrayna barış için Çin’in kapısını çaldı

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ABD’de kasım ayında seçimlerde Beyaz Saray’a geri dönmesi muhtemel Donald Trump, Ukrayna krizini 24 saatte çözeceğini iddia ederken, Ukrayna olası barış için ilk kez Çin’in kapısını çaldı.

Çin’in Guangcou kentinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Moskova ile adil barış sağlayacak rasyonel ve pratik sonuçlar getirecek müzakere başlatmaya hazır olduklarını açıkladı. Böylece Ukrayna, 2023 başlarında Çin lideri Şi Cinping tarafından ortaya atılan Ukrayna barış inisiyatifine ilk defa göz kırpmış oldu.

3 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Çin’in 24 Şubat 2023 tarihinde ortaya attığı Ukrayna barış planı etrafında detaylı temaslar yaptığını vurgulayan Kuleba, “Biz Ukrayna olarak Rus tarafıyla diyalog ve müzakereler başlatmaya hazırız. Tabi yapılacak müzakereler rasyonel, pratik sonuçları olan ve Ukrayna için adil ve kalıcı barışın sağlanmasını öngörmeli” dedi.

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KREMLİN: HAZIRIZ

Kuleba’nın müzakereye açığız sözlerine Rusya’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev tarafından söylenenlerin Rusya’nın izlediği genel çizgiyle çakıştığını belirterek, “Ukrayna yönetiminde olumlu yönde tavır değişikliği gözlüyoruz. Rusya zaten her zaman ihtilafın masada çözümünden yanaydı. Tabi Kiev yönetiminin niyetinin ciddi olduğunu kanıtlaması için somut adımlar atması gerekli. Nasıl bir görüşme istediğini netleştirmeli” ifadesini kullandı. Kuleba’dan birkaç gün önce Ukrayna

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de bu yönde konuşarak, “Rusya’nın başında Putin veya başka kim olursa olsun onlarla savaşı bitirmek için müzakere başlatmaya olumlu bakıyoruz” demişti.

İKİ TARAF ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

Ukrayna tarafı şartsız, ancak toprak bütünlüğünü garanti edecek görüşmelere hazır olduğunu dile getirirken Rusya lideri Vladimir Putin haziran ayı başlarında yaptığı son barış önerisinde Moskova’nın masaya oturma şartlarını açıklamıştı. Putin, barış önerisi maddelerini “Ukrayna ve dünya topluluğu Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğunu kabul etmeli. Ukrayna’nın hiçbir askeri ittifaka katılmaması. Ukrayna ordusunun 300 bin askerle sınırlı tutulması. Batının Rusya’ya uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılması” olarak sıralamıştı. Ukrayna yönetimi Rusya lideri Putin’in önerisine “Müzakere teklifi değil. Bu Rus ültimatomu” tarifini yapmıştı.

BİLGİ NOTU

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Çin bir süredir üstlenmeye çalıştığı arabulucu rolüyle dikkat çekiyor. 2023 yılında İran ile Suudi Arabistan’ı barıştıran Çin yönetimi hafta başında da Hamas, El Fetih gibi farklı Filistin fraksiyonlarının uzlaşmaya varmasında aracı olmuştu.