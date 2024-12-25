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Ukrayna, Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü iddia etti

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#Ukrayna#Azerbaycan#Rusya
Ukrayna, Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü iddia etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 23:43

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürdü.

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Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

KAZAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

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Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

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#Ukrayna#Azerbaycan#Rusya

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