Ukrayna askerine ‘Donbas kapanı’

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İŞGALİN 55’inci gününde tüm gücünü Ukrayna’nın güneydoğu istikametine yönlendiren Rusya, buraya aktardığı 150 bin askerlik kuvvetle ‘Donbas kapanı’ planını uygulamaya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün gece paylaştığı video mesajında Rus saldırısının başladığını belirterek, “Ciddi miktarda Rus gücü bu saldırıya odaklandı ancak ne kadar çok Rus askeri getirirlerse getirsinler savaşmaya devam edeceğiz” dedi. Zelenski daha önceki açıklamasında da, “Donbas muharebesini her ne pahasına olursa olsun kazanmalıyız. Donbas cephesi düşerse ilhakçı Rusya, güneyden başkent Kiev’e yürüyüşe geçer” uyarısında bulunmuştu.

KİEV’DEN SAVUNMA HATTI

Rus askeri güçleri, Ukrayna ordusunun savunma hattı kurduğu Donbas’taki Slavyansk ile Krematorsk kentlerine doğu ve güneyden kuşatma harekâtı başlattı. Donbas’ın Lugansk bölgesinde Ukrayna birliklerine komuta eden Sergey Gayday, Kremennaya yerleşim birimini ele geçiren Rus askerinin planları doğrultusunda bir adım attığını kabul etti. Kasabanın ileride yaşanacak muharebe açısından stratejik önemi nedeniyle her ev için saatler süren çatışmalar yaşandı.

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GÜNEYDEN HAMLE

Doğu cephesinde bu kritik gelişmeler yaşanırken, güneyde Kırım’dan Ukrayna’ya giren Rus birlikleri Zaporojye şehrine doğru harekete geçti. Üç haftadır Herson’dan öteye adım atmayan Rus birlikleri, dün Gulyaypole yerleşim birimini ele geçirmek üzere harekât başlattı. İki gün boyunca topçu ateşine tutulan kasabaya Rus askeri, hava desteğiyle birlikte küçük gruplar halinde yaklaşıyor. Zelenski’nin yardımcılarından Aleksey Arestoviç’e göre, güney istikametinde hareketlenen Rus birlikleri “oldukça temkinli” ilerliyor.

‘RUSYA’YA SALDIRIRIZ’

Arestoviç, “Burada çok kanlı bir savaş yaşanacak. Rusya bizi klasik silahlarla yenemeyeceğini anlayınca taktik nükleer silah bile kullanmaya yeltenebilir. Düşmanı şimdiden uyarıyoruz. Donbas’ta nükleer silah kullanmaya yeltenirlerse Ukrayna askerini ve halkını artık Kiev yönetimi bile durduramaz. Askerlerimiz Rusya topraklarına girerek suçlu suçsuz demeden saldırır” diye konuştu.

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KİMYASAL İDDİASI

Rusya, ‘Donbas kapanı’ planını hayata geçirmeye başlarken, Kırım ile Rusya arasında kalan Mariupol’ün günler içinde düşeceği tahmin ediliyor. Yedi haftadır direnen Ukrayna askerleri 11 km genişliğinde yerleşkeye sahip Azovstal demir-çelik fabrikasında sıkışıp kaldı. Sayılarının 1200 kadar olduğu sanılan askerlerin cephanelerinin bitme noktasında olduğu düşünülüyor. Çatışmaların gidişatına dair yorumlarda, Rusya’nın çelik fabrikasının tünellerinde saklanan Ukrayna askerlerine karşı klor gazı kullanabileceği iddia ediliyor.

DİRENİŞ BAŞLADI

Putin’in, Ukrayna savaşının başına Suriye’de kimyasal silah kullanılmasından sorumlu, “kimyacı” lakaplı General Aleksander Dvornikov’u ataması bu iddialara dayanak gösteriliyor. Güneyde Rusya’nın ilerleyişini sekteye uğratacak gelişmeler de yaşanıyor. Savaşın başladığı 24 Şubat’tan beş gün sonra Ruslara geçen Militopol’de halk direniş örgütlüyor. Direnişçiler, geceleri silahlı saldırılarla Rus ordusunu cephe gerisinde de rahat bırakmıyor.

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RUSYA YİNE LVİV’İ VURDU

RUSYA bir kez daha Ukrayna’nın batısındaki turistik Lviv şehrini hedef aldı. Vali Maksim Kozitski, dünkü füze saldırıları sonucu 7 kişinin öldüğünü, biri çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Kozitski, yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğu bilgisini de verdi. Rus ordusu, Karadeniz filosundaki en önemli ateş gücü ‘Moskova’ kruvazörünün batmasından bu yana Lviv ve Kiev’e yönelik her gün tekrarlayan saldırılar düzenliyor. Dünkü saldırıda Lviv kent merkezi yakınlarındaki bir askeri tesise dört füze isabet ettiği, ayrıca bir otomobil lastiği tamir atölyesine de bir füze düştüğü belirtildi. Lastik atölyesi şehir merkezine sadece 4 km mesafede, kentte ulaşımı sağlayan tren raylarının hemen yanında yer alıyordu. Ukrayna devlet demiryollarının yönetici Alexander Kamishin, saldırılarda demiryolu altyapısında hasar oluştuğunu, seferlerin aksayabileceğini söyledi. Öte yandan kuzeydeki Harkov kentinde çok katlı bir apartmana füze isabet etti. En az 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.