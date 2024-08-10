Ukrayna askeri Rusya içlerine ilerliyor... Putin acil toplantı yaptı

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UKRAYNA’nın salı günü başlattığı Rusya’nın Kursk bölgesine saldırısı Rusya lideri Vladimir Putin’i çok zor durumda bıraktı. Ukrayna ordu birlikleri dört günde Rusya içlerine 35 kilometre ilerlemeyi başarırken, bölgede yer alan Kursk nükleer santraline sadece 15 kilometre kaldı. Rusya topraklarına taşınan savaş vahim hal almaya başlarken, Putin Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırarak atacağı hamleleri görüşmeye başladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise “Ukrayna’ya savaş getiren Rusya ne yaptığını kendi sırtında hissetmeli” sözleriyle sınır ötesi askeri harekatın devam edeceği mesajını verdi.

NÜKLEER SANTRALA DOĞRU

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesinde ilerleyişi dün de devam etti. Sınır bölgesinde kritik Suca kasabasının ele geçirilmesi ardından Ukrayna güçleri ufak gruplar halinde Kursk nükleer santrali istikametinde yoluna devam etti. Nükleer santral bölgesindeki Kurçatov şehri Belediye Başkanı İgor Karpunkov, durumun ciddi hal almaya başladığını itiraf ederek, “Ukrayna kuvvetleri santrale 10-15 km mesafede. Yakınımızdaki Lgov kasabası çevresinde çatışmalar yaşanıyor. Ama biz görev başındayız. Kurçatov kasabasıyla nükleer santralin normal çalışmasını sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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‘GERİ PÜSKÜRTTÜK’ İDDİASI

Rus savaş muhabirleri Kursk bölgesinde durumun parlak olmadığını kabul ederken Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna saldırısını durdurduklarını ve geri püskürtmeye başladıklarını iddia etti. Rus ordusuna ait ağır silahlı birliklerin çatışma bölgesine aktarıldığı vurgulanan açıklamada, “Ordu saldırgana müdahale ediyor. Bölgeye ağır silahlı birlikler gönderilerek düşman imha ediliyor. Üç gün içinde Kursk bölgesinde 945 Ukrayna askeri imha edildi. Ayrıca onlarca zırhlı araç vuruldu. Ukrayna saldırısının önünü kestik” dendi.

SÜPERMARKETE FÜZE: 11 ÖLÜ

UKRAYNA’nın sınır ötesi operasyonuna hazırlıksız yakalanan Rusya ise dün Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Konstyantynivka’ya saldırı düzenledi. Bir süpermarkete düşen füze en az 11 kişinin ölmesine 35 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bölgenin cepheye sadece 13 km uzaklıkta olduğu bildirildi.

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