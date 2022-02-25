Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rusya füzeleri anaokuluna isabet etti

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ülkesindeki son durumla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Bodnar açıklamasında acı haberi duyurdu ve "Bugün Rusya federasyonu sivillere ateş açtı. Birçok sivil insanımız hayatını kaybetti. Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.

RUS TANKLARI DURDUKÇA MÜZAKERE NASIL OLABİLİR?



Büyükelçi, müzakere tartışmalarına ilişkin de konuştu ve "Biz müzakereye görüşmeye hazırdık. İlk günden itibaren Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna'nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Rus tankları Kiev önünde durdukça nasıl müzakere olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

10 UÇAK, 7 HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ



Konuşmasında Rus ordusundaki kayıplara dikkat çeken Bodnar, "Kieve girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugün saat 15.00 itibariyle 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Ruslar Minsk bir görüşme talep ettiler ama Ukrayna tarafının resmi cevabını bilmiyorum henüz. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek. Biz kendi toprağımızdayız. Kimse bize emrivaki yapamaz. " diye konuştu.



Büyükelçi ayrıca, "Türkiye'den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili yardımları bölgeye getirmeye başladı. Bugün AFAD Genel Müdürü ile görüştüm eşimle birlikte. İlaç sevkiyatından bahsetttik. Hem Dışişleri hem de AFAD’a listeler iletildi. Ukraynadan listeler geldikçe Türk makamlarına bunları ileteceğiz. Aynı şekilde gıda sevkiyatı da bizim için önemli olacak. " açıklamasında bulundu.