Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar duyurdu: 10 askerimiz hayatını kaybetti

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri aktarmak için bugün sık sık kameralar karşısına geçti. Bodnar, yaptığı son açıklamada düşen askeri kargo uçağı haberini doğrulayarak, 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.



YARDIM ÇAĞRISI

Büyükelçi konuşmasında yardım çağrısında da bulunarak, "Yardım açısından Ukrayna Merkez Bankası özel bir hesap açtı, ilgili detayları sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. Destekler ve yardımlar için minnettar oluruz." dedi.

Bodnar sözlerine şöyle devam etti;

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için tüm yardımlar için minnettar oluruz. Bu çok sembolik bir yardım, özellikle hava sahasının kapalı olmasından ve tesislerimizin vurulmasından dolayı yardım, pratik yardım kısmına giriyor. İş arkadaşım özellikle bu bağlamda göç idaresi yetkisiyle de görüştü, bir sorun olursa hızlı bir şekilde çözüme bağlayalım diye.

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Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Türk toplumunun da yardımını görüyoruz. Bu vesileyle yardımlaşma derneğine destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de protestolara çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşlarına teşekkür etmek istiyorum."

