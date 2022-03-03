Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıkladı: Rusya saldırıları artırdı!

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri aktardığı açıklamasında Rusya'nın kaynaklarının tükendiğini ve savaşı kaybedeceğini anlayınca daha sert saldırılara başladığını duyurdu. Büyükelçisi Bodnar Rusya'nın kullandığı silahlar arasında misket bombalarının da olduğunu belirtti.



Vasyl Bodnar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Rusya bu savaşı manevi ve maddi olarak kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar ve siviller öldürülüyor, insanların yaşadığı semtlere ateş ediliyor. Sivil halktan insanlar rehine alınıyor ve koruma olarak kullanılıyor. İnsanların yaşadığı yerlere askeri birlikler konuşlandırılıyor.



RUSYA MİSKET BOMBASI KULLANIYOR



Çok ağır silahlar kullanılıyor bunların arasında misket bombaları da var. Balistik füzeler ve seyir füzelerinin kullanımı topyekün artık hal aldı. Ateş edilen, yıkılmış, ateşlere bürünmüş sivil tesislerin görünümü hepinizi etkilemiştir. Bu da Rus saldırganlığının asıl niteliğini gösteriyor.



KAYNAKLARI TÜKENMEK ÜZERE



Rusların saldırılara devam etmek için kaynaklarını tüketmek üzere olduklarını da görüyoruz. Elimizdeki bilgilere göre Rusya da sıkı yönetim ilanına hazırlanıyor ve sonrasında da seferberlik ilanı edilecek. Savaşın uzun zaman devam edeceğini işaret ediyor.

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9 BİN ASKER KAYBETTİLER

Ukrayna'da savaşın 8 gününde Ruslar neredeyse 9 bin asker kaybetti ama resmi açıklamalarda bu rakamı 10 kat azaltarak açıklamalarda bulundular. Kiev'e 10 km uzaklıktaki kenti geri aldık. Sumi bölgesinde Ukraynalı askerler düşmanı sınırın ötesine taşıdılar. Rusya sahte haberleri ve yanıltıcı bilgileri yaymaya devam ediyor. Bunu da birebir buradaki Rusya büyükelçisi yapıyor. Kremlin'in savaşını anlatırken asılında kendi komutanını öldürmeye gelen bir katile benziyor. Türk izleyicilerinin gerçeği sahte bilgilerden ayırabileceğine inanıyorum.



TÜRKİYE'DEN ÇOK FAZLA İNSANİ YARDIM GELİYOR



Şimdi ise Rusya sivillerimize acı çektirirken şu anda o sivillere yardım etme rolünü yapıyor. Ve bombaladığı sivillere güya yardım etmek istiyor. Ama şehirlerimize bomba atmaya ve sivillerimize ateş etmeye devam ediyorlar. Türkiye'den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşlarının aslında Ukrayna'da neler olduğunu çok iyi anladığını görüyorum.



HALKIMIZIN YÜZDE 90'I DİRENMEYE HAZIR

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Uluslararası arenada Rus saldırganlığının öldürülmesiyle ilgili ciddi bir kınamanın olduğunu görüyoruz. Ukrayna saldırganlığa karşı koymak için güçlü bir devlet ve biz sahada bunu ispatlıyoruz. Halkımızın yüzde 90'ı direnmeye hazır olduğunu söylüyor. Geçici olarak işgal altındaki şehirlerimizde halkımızın davranışları da bunu gösteriyor.



RUSLARIN TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ



Müzakere için Rusların talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir. Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Ama aynı zamanda da müzakerelerden vazgeçmiyoruz. Ukrayna heyetinin müzakere için hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Ukrayna egemen bir devlettir. Rusya ise Ukrayna'ya işlediği suçlardan dolayı yüzyıllar boyu bedel ödeyecek.

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