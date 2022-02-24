Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Ukrayna Büyükelçisinden flaş sözler: 24 Şubatta dünya gerçekten değiştiUkrayna Büyükelçisi'nden flaş sözler: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!#Vasyl Bodnar
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Halk panikte Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukraynadan dikkat çeken kareler...Halk panikte! Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukrayna'dan dikkat çeken kareler...#Rusya
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladıUkrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'#Ukrayna
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'#Yasemin Özilhan
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldıSultangazi'de dehşet! Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı#Kadına Şiddet
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!

#Vasyl Bodnar#RUSYA#Ukrayna

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Rus ordusunda ciddi kayıplar olduğunu belirterek, "Bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz. Bugünü hiç bir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Artık hepimiz bir savaşın içindeyiz" dedi. Öte yandan Bodnar, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

Haberin Devamı

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bölgedeki son durumla ilgili canlı yayında yaptığı bilgilendirmede, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgilere göre 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü, 3 Rus tankı vuruldu ve bir kaç kamyon yok edildi." dedi.

RUS ORDUSUNDA CİDDİ KAYIPLAR VAR

Rus ordusunda ciddi kayıplar olduğunu vurgulayan büyükelçi ,"Ukrayna'yı savunan askerler arasında da kayıplarımız var. Maalesef sivil halk arasında kayıp olduğu haberleri de gelmeye başladı." dedi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıUkrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısıHaberi görüntüle

İNTERNETTEKİ BİLGİLERİ RESMİ KAYNAKLARDAN KONTROL EDİN

Rusya'nın internette sahte haber savaşı da başlattığının altını çizen Bodnar, " İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgi görebilirsiniz. İnternete gireceğiniz tüm bilgileri paylaşmadan önce resmi kaynaklardan kontrol ederek paylaşmanızı davet ediyorum. Bizim sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyorum " dedi.

Haberin Devamı

24 ŞUBAT'TA DÜNYA GERÇEKTEN DEĞİŞTİ, HEPİMİZ BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

Bodnar sözlerine şöyle devam etti;

"Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz. Bugünü hiç bir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Artık hepimiz bir savaşın içindeyiz"

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler: 50 Rus askeri öldürüldüRusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler: 50 Rus askeri öldürüldüHaberi görüntüle

TOPLUMSAL DESTEK ÖNEMLİ

Bodnar sabah yaptığı açıklamada "Şu an karşılıklı ateşler devam ediyor. Farklı yerlerden gelen bilgilere göre özellikle Ukrayna sınırını geçme girişimleri de söz konusu. Ukrayna'nın farklı şehirlerine kendi askerlerini uçaktan indirme söz konusu olabilir. Rusya farklı yönlerden Ukrayna'ya karşı saldırıya geçti. Şu an barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Bu bağlamda uluslararası toplumun desteği son derece önemli. Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Şu anda tüm maskeler indirildi. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GİTTİ

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

Gözden Kaçmasın

Putin operasyon emrini verdi Ukraynadan ilk görüntüler...Putin operasyon emrini verdi! Ukrayna'dan ilk görüntüler...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vasyl Bodnar#RUSYA#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya