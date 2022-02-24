Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bölgedeki son durumla ilgili canlı yayında yaptığı bilgilendirmede, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgilere göre 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü, 3 Rus tankı vuruldu ve bir kaç kamyon yok edildi." dedi.

RUS ORDUSUNDA CİDDİ KAYIPLAR VAR

Rus ordusunda ciddi kayıplar olduğunu vurgulayan büyükelçi ,"Ukrayna'yı savunan askerler arasında da kayıplarımız var. Maalesef sivil halk arasında kayıp olduğu haberleri de gelmeye başladı." dedi.

İNTERNETTEKİ BİLGİLERİ RESMİ KAYNAKLARDAN KONTROL EDİN

Rusya'nın internette sahte haber savaşı da başlattığının altını çizen Bodnar, " İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgi görebilirsiniz. İnternete gireceğiniz tüm bilgileri paylaşmadan önce resmi kaynaklardan kontrol ederek paylaşmanızı davet ediyorum. Bizim sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyorum " dedi.

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24 ŞUBAT'TA DÜNYA GERÇEKTEN DEĞİŞTİ, HEPİMİZ BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

Bodnar sözlerine şöyle devam etti;

"Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz. Bugünü hiç bir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Artık hepimiz bir savaşın içindeyiz"



TOPLUMSAL DESTEK ÖNEMLİ



Bodnar sabah yaptığı açıklamada "Şu an karşılıklı ateşler devam ediyor. Farklı yerlerden gelen bilgilere göre özellikle Ukrayna sınırını geçme girişimleri de söz konusu. Ukrayna'nın farklı şehirlerine kendi askerlerini uçaktan indirme söz konusu olabilir. Rusya farklı yönlerden Ukrayna'ya karşı saldırıya geçti. Şu an barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Bu bağlamda uluslararası toplumun desteği son derece önemli. Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Şu anda tüm maskeler indirildi. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GİTTİ

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.