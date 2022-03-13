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Ukrayna alev alev! Çember daralıyor

#Ukrayna#RUSYA#SAVAŞ
Ukrayna alev alev Çember daralıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 18’inci güne girerken, başta başkent Kiev olmak üzere ülkenin önemli şehirlerinde çember daralmaya başladı. Başlarda Kiev’i kuzeyden ve batıdan kuşatmaya çalışan Rus birlikleri, doğu ve güneyden de yeni cepheler açtı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yeni cephenin açılışı füzelerle başladı. Rusya topraklarından atılan balistik füzeler, Kiev yakınında doğu istikametinde Ukrayna ordusuna ait Brovari muhaberat merkezini yerle bir etti. İkinci füze atışı şehrin güneyinde yer alan Vasilkova askeri havalimanına oldu. Bu bölgelerde Rus birliklerinin kara harekâtına geçeceği tahminler arasında.

‘EVLERİ TERK EDİN’

Çatışma ve Rus bombardımanı, Ukrayna’nın diğer şehirlerinde de devam ediyor. 7 gündür Rus kuşatması altında olan Harkov şehrinde, önceki gece yine çok sayıda bomba sesi duyuldu. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, halka yaptığı duyuruda “Bombardımanlar neticesinde şehirde elektrik, su ve ısıtma altyapıları devre dışı kalmıştır. Konutlarda sıcaklık sıfırın altına düştüğü için hayati tehlike belirmiştir. Harkov halkına bir an önce metro istasyonlarına inmeleri çağrısı yapıyorum. Bu bölgeler daha sıcak ve olası yeni hava saldırılarına karşı daha güvenli” açıklamasında bulundu.

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BAĞLANTI KOPTU

Ukrayna’nın güneyinde kuşatma altındaki Mariupol liman şehri dün de bombalandı. Şehirle telefon bağlantısı tamamen koptuğu için son durum hakkında bilgi alınamıyor. Rus kuvvetleri, uzun menzilli silahlarla Dnipro ve Nikolayev liman şehrini de vuruyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Nikolayev yakınlarında bir Rus zıhlı araç konvoyu pusuya düşürüldü. Nikolayev bölgesi Peski köyü yakınlarında kuşatma altına alınan Rus zırhlı birliğinin, topçu ateşiyle imha edildiği bildirildi.

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#Ukrayna#RUSYA#SAVAŞ

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