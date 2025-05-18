Ukrayna-ABD İstanbul barış müzakerelerini görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vatikan'da görevine başlayan Papa 14. Leo için düzenlenen törenin ardından Vance ile bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını belirten Zelenski, "güzel bir toplantı" düzenlediklerini kaydetti.

"UKRAYNA'NIN GERÇEK DİPLOMASİYE HAZIR OLDUĞUNU TEYİT ETTİM"

Zelenski görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla İstanbul'da yapılan barış müzakerelerini ele aldıklarını ifade ederek, "Rusların İstanbul'a gönderdiği düşük düzeyli, karar alma yetkisi olmayan heyet ile yapılan müzakereler ele alındı. Ukrayna'nın gerçek diplomasiye hazır olduğunu teyit ettim ve erken, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

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Görüşmede ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırımlar, cephedeki durum, Rusya ile planlanan karşılıklı esir değişimi ve ABD-Ukrayna'nın ticaret işbirliği gibi konuların masaya yatırıldığını belirten Zelenski, "Rusya'ya baskı, savaşı durdurmaya hazır olana kadar sürdürülmeli." görüşünü paylaştı.

Zelenski, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür ettiğini kaydetti.

PAPA 14. LEO'YA TEŞEKKÜR

Zelenski, eşi Olena Zelenksa ile beraber Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile de görüştüklerini aktardı.



Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı barış ve doğrudan diyalog kurma çağrısı nedeni ile Papa 14. Leo'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Somut sonuçlar uğruna herhangi bir formatta diyaloğa hazırız. Ukrayna'ya verilen desteği, adil ve kalıcı bir barışı savunmak için duyulan net sesi takdir ediyoruz."