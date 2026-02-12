×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna: 2 ayda 65 bin Rus askerini öldürdük

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#NATO
Ukrayna: 2 ayda 65 bin Rus askerini öldürdük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 15:18

Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Rusya'nın sahada zafer elde edemeyeceğini, son iki ayda toplam 65 bin Rus askerini etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

Haberin Devamı

14 Ocak'ta göreve gelen Fedorov, ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Genel Sekreter Mark Rutte ile basına açıklamada bulundu.

"Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz." diyen Fedorov, bu nedenle sivil halk ile sivil ve kritik altyapının hedef alındığını söyledi.

Rusya'nın en az 24 balistik füze fırlattığını ifade eden Fedorov, NATO müttefiklerinin verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna: 2 ayda 65 bin Rus askerini öldürdük

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov

'DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

2026 vizyonunu NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında bugün sunacaklarını bildiren Fedorov, "Sanırım bugün ortaklarımızdan destek alacağız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rutte de Fedorov'un önceki görevinde edindiği yenilikçi teknolojiler alanındaki tecrübeleri savunma alanına aktaracak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gözden KaçmasınHamas lideri Bergusiye hapishanede saldırıHamas lideri Bergusi'ye hapishanede saldırıHaberi görüntüle

Fedorov, "Rusya ile savaşmaya devam ediyoruz ve haklısınız, stratejimiz işe yarıyor. Aralık (2025) ayında 35 bin, ocak ayında 30 bin Rus'u etkisiz hale getirdik." dedi.

RUTTE'DEN UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

Fedorov'a NATO'nun eğitim ve silah tedariki konusunda Ukrayna'nın yanında olacağını ilettiğini belirten Rutte, "NATO müttefikleri, umarım yakında gerçekleşecek bir ateşkesin ardından uzun vadeli güvenlik garantilerinin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için her gün gayretle çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, geçen hafta yaptığı Kiev ziyaretinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesine şahitlik ettiğini belirterek buna rağmen Rusya'nın "çok yavaş" ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ukrayna'nın mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Rutte, NATO'nun desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Gözden KaçmasınMünihte kritik güvenlik konferansı öncesi uzman isimden Türkiye vurgusu: Kritik rol oynayabilirMünih'te kritik güvenlik konferansı öncesi uzman isimden Türkiye vurgusu: Kritik rol oynayabilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#NATO

BAKMADAN GEÇME!