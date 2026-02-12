Ukrayna: 2 ayda 65 bin Rus askerini öldürdük

Haberin Devamı

14 Ocak'ta göreve gelen Fedorov, ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Genel Sekreter Mark Rutte ile basına açıklamada bulundu.

"Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz." diyen Fedorov, bu nedenle sivil halk ile sivil ve kritik altyapının hedef alındığını söyledi.

Rusya'nın en az 24 balistik füze fırlattığını ifade eden Fedorov, NATO müttefiklerinin verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov

'DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

2026 vizyonunu NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında bugün sunacaklarını bildiren Fedorov, "Sanırım bugün ortaklarımızdan destek alacağız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rutte de Fedorov'un önceki görevinde edindiği yenilikçi teknolojiler alanındaki tecrübeleri savunma alanına aktaracak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gözden Kaçmasın Hamas lideri Bergusi'ye hapishanede saldırı Haberi görüntüle

Fedorov, "Rusya ile savaşmaya devam ediyoruz ve haklısınız, stratejimiz işe yarıyor. Aralık (2025) ayında 35 bin, ocak ayında 30 bin Rus'u etkisiz hale getirdik." dedi.

RUTTE'DEN UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

Fedorov'a NATO'nun eğitim ve silah tedariki konusunda Ukrayna'nın yanında olacağını ilettiğini belirten Rutte, "NATO müttefikleri, umarım yakında gerçekleşecek bir ateşkesin ardından uzun vadeli güvenlik garantilerinin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için her gün gayretle çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, geçen hafta yaptığı Kiev ziyaretinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesine şahitlik ettiğini belirterek buna rağmen Rusya'nın "çok yavaş" ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ukrayna'nın mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Rutte, NATO'nun desteğini sürdüreceğini kaydetti.