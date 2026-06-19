Ukrayna 194 dron gönderdi… Moskova yanıyor

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Rus başkenti ve çevresine akaryakıt sağlayan Gazprom’a ait “Moskova rafinerisi” üretimi durdurmak zorunda kalacak ölçüde hasar gördü. Şehrin üzerini kara dumanlar kaplarken bölgedeki dört havalimanında 260 uçak seferi de iptal edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamasına göre patlayıcı yüklü 194 adet kamikaze dron rafineriyi hedef aldı.

Hava savunma sistemleri devreye girse de 20 civarında dron yakıt depolarıyla üretim tesislerine isabet etti. Burada üretimin durmasıyla önümüzdeki günlerde Moskova’da benzin ve mazot bulmanın imkânsız hale geleceği belirtilirken, Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm akaryakıt istasyonlarının faal olduğu bildirildi. Diğer yandan Zaporijya Nükleer Güç Santrali’ne saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, “Bu sabah Moskova’da halkın en çok sorduğu soru ‘ne oluyor’. Yanıtı ben veriyorum. Sizin ülkeniz dört yılı aşkın süredir saldırgan bir savaşta Ukrayna halkını gece gündüz öldürüyor. ‘Ne oluyor’ sorusunun yanıtını aldığınıza göre şimdi Putin’e dönüp bu kâbusu ne zaman bitirmek niyetinde olduğunu sorun” açıklamasını yaptı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna’ya ait 234 İHA’yı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Rus lideri Vladimir Putin’in açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

Moskova altyapısına vurulan darbenin bedeli milyarlarca dolarla hesaplanıyor.