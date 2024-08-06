×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayan'ya F-16 müjdesi! Ukrayna'ya Danimarka teslimatının ilk kısmını yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Danimarka#Ukrayna#F-16
Ukrayanya F-16 müjdesi Ukraynaya Danimarka teslimatının ilk kısmını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 10:20

Danimarka'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı teslimatının ilk kısmını gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberin Devamı

Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin açıklama yaptı.

Poulsen, Danimarka'nın Ukrayna'ya hibe taahhüdünde bulunduğu 19 F-16 savaş uçağının bir kısmının teslim edildiğini belirtti.

Bunun Ukrayna'nın savaş uçağı kapasitesini artırmak ve hava kuvvetlerini modernize etmek için önemli bir adım olduğunu dile getiren Poulsen, Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin F-16'ları kullanabilmeleri için Ukraynalı pilotları eğittiğini söyledi.

Poulsen, F-16 savaş uçaklarını kullanmanın Ukrayna için en iyi fırsatı sunduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurarak, Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettar olduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Danimarka#Ukrayna#F-16

BAKMADAN GEÇME!