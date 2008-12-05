Uğursuz diye çocukları öldürdüler

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Nijerya'da, 110 çocuğu "kötü ruhlar tarafından ele geçirildikleri" gerekçesiyle öldürdüğünü televizyonda yayımlanan bir belgeselde açıklayan piskopos tutuklandı.

Piskopos Sunday Ulup-Aya'nın çalıştığı kilisede yapılan aramada, "içlerindeki şeytanın çıkarılmasını" bekleyen iki çocuk ve "şeytan çıkartmada" kullanılacak malzemeler bulundu.



Piskopos, "Cadı doktoru olduğum doğrudur. Ancak benim öldürdüklerim çocuklar değil, içlerindeki kötü ruhlardır" dedi.



Sırf para için yapılan vahşet



İnsan hakları savunucuları, bu olayın münferit olmadığını, bazı bölgelerde sahtekar papazların çocukların kötü ruhlarca ele geçirildiğini, bundan kurtarılmamaları halinde ailelerine ve yaşadığı köye uğursuzluk getireceklerini iddia ederek, para karşılığı "şeytan çıkarma tedavisi" uyguladıklarını bildirdi.



Ölmeyenler, çocuk tacirlerinin eline düşüyor



Bu kişilere teslim edilen çocuklardan bazılarının da çocuk tacirlerinin eline düştüğü belirtildi.



Nijerya'da fakir ve cahil halk arasında batıl inançlar çok yaygın.