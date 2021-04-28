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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.04.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Uğur Şahin'den mutasyon açıklaması!

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Uğur Şahin'den mutasyon açıklaması!

Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Şahin son dönemde binlerce kişinin hayatına mal olan Hindistan varyantı hakkında konuşan Şahin, geliştirdikleri aşının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu belirtti.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.

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Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum.'

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Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrasu ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.

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HÜKÜMET YENİ BİR KAPANMADAN YANA DEĞİL

Öte yandan Başbakan Narendra Modi, ekonomik toparlanmaya zarar vereceği endişesiyle vaka artışını önlemek için ülke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sıcak bakmıyor.

Vakaların yoğun olduğu Maharaştra eyaleti ile başkent Yeni Delhi ve çevresinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken ülke çapında bir yasak henüz ufukta görünmüyor.

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